Chiny uśpiły chatboty na czas matur. Tak się bierze AI za twarz

Uczniowie większości państw świata, po zakończeniu szkoły średniej przystępują do egzaminów, od których zależą ich możliwości dalszej edukacji. W Polsce są to matury, natomiast w Chinach jest to gaokao. Gaokao to egzamin, którego wynik jest kluczowy przy rekrutacji na studia. Podobnie jak w Polsce, podstawowy gaokao składa się z języka ojczystego (w tym przypadku chińskiego), matematyki i języka obcego. Po etapie podstawowym - trochę inaczej niż w Polsce - uczniowie obowiązani są wybrać jedną z dwóch ścieżek: sztuki, w której odbywają się dodatkowe egzaminy z historii, nauk politycznych oraz geografii lub nauki, w której sprawdzana jest ich wiedza z biologii, chemii i fizyki.



Lecz podobnie jak w Polsce, pomimo surowych kar za ściąganie, i chińscy licealiści nie boją się podjąć ryzyka, by ułatwić sobie egzamin.