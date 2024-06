Przyszedł na egzamin z kamerą, routerem i czatbotem. Oto co stało się później

M.E.E. ukrył kamerę w guziku koszuli, a urządzenie Wi-Fi i zestaw słuchawkowy w podszewce buta. Licealista przeszedł pomyślnie kontrolę przy wejściu do miejsca egzaminu i wyciągnął urządzenia z buta podczas wizyty w toalecie. Po rozpoczęciu YKS M.E.E. zaczął przesyłać do A.B. znajdującego się poza budynkiem zdjęcia zadań egzaminacyjnych. Z kolei A.B. informacje przekazywał do chatbota OpenAI by ten je rozwiązał. Rozwiązania były przekazywane do M.E.E poprzez zestaw słuchawkowy.