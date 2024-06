Studenci - cieszcie się. Będzie oficjalny ChatGPT dla uniwersytetów

Brak takiej edukacji doprowadzi nas też do kolejnego problemu, w którym uczniowie mający świadomość, że "no ale na uczelni korzystają z AI, to ja też mogę" doprowadzi do fałszywej legitymizacji użycia dowolnej generatywnej sztucznej inteligencji do wykonania dowolnego zadania. A to może rodzić problemy, które skończą się w biurze rektora.