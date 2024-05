OpenAI idzie na całość - darmowy ChatGPT w nowej odsłonie. Google realnie zagrożony?

Innymi słowy, to, co za dotychczas trzeba było zapłacić, teraz będzie za darmo. Oprócz możliwości skorzystania z modelu GPT 4, własnych czatbotów i sklepu GPT Store, darmowi użytkownicy skorzystają z funkcji pamięci, która "zapamiętuje", o czym wcześniej rozmawialiśmy z czatbotem ChatGPT. No ale czy to oznacza, że ci, którzy wcześniej płacili za ChatGPT Plus nie mają już powodów do opłacania? Nie do końca, ponieważ GPT 4o dla użytkowników abonamentu oferuje 5-krotny większy limit wiadomości, a w nadchodzących tygodniach zostanie wprowadzona nowa wersja trybu głosowego GPT-4o w wersji alfa dla subskrypcji.