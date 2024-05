Będą nas nawiedzać cyfrowe duchy zmarłych bliskich. Przerażająca wizja (?) przyszłości

Szybki postęp w dziedzinie generatywnej sztucznej inteligencji oznacza, że ​​prawie każdy, kto ma dostęp do Internetu i podstawową wiedzę, może ożywić zmarłą bliską osobę. Ten obszar sztucznej inteligencji to etyczne pole minowe. Ważne jest, aby nadać priorytet godności zmarłego i zadbać o to, aby nie została ona naruszona