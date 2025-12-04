REKLAMA
Steam zamieni telefony w konsole. Pomysł jest genialny

Wygląda na to, że twórcy Steama mają w ambicję wejścia na rynek telefonów. Najpopularniejsza platforma z grami jednak niekoniecznie chce tworzyć własny sprzęt, a zamienić smartfony w urządzenie do grania.

Albert Żurek
Trudno nie zgodzić się, że Steam zrewolucjonizował sposób grania. Tworząc Steam Decka - konsolę z Linuxem - pokazał, że można uruchomić gry z Windowsa tak naprawdę na wszystkim. Twórcy platformy wypowiedzieli się w kwestii grania na Androidzie. Uważają, że podejście, z którego korzysta Apple jest zupełnie bezsensowne i można zrobić to znacznie łatwiej.

Steam powoli zamienia telefony z Androidem w konsole

Większość gier na komputery tworzy się wyłącznie z myślą o systemie Windows. Apple stara się przekonać producentów popularnych produkcji, aby przechodzili także na macOS i iOS. W efekcie w ostatnich kilkunastu miesiącach na sprzęcie Apple’a pojawiły się dedykowane wersje popularnych gier: np. na iOS trafił Assassin’s Creed Mirage czy Resident Evil, wcześniej w tym roku na macOS udostępniono Cyberpunka 2077.

Steam podchodzi do tej kwestii zupełnie inaczej. Tworzy i wspiera narzędzia, dzięki którym można uruchomić gry z innej platformy na Linuxie (a właściwie SteamOS). Obecnie jest to możliwe dzięki otwartoźródłowym rozwiązaniu nazwanym Proton, które tłumaczy API graficzne DirectX od Microsoftu na Vulkan obsługiwanego przez Linuxa. Dzięki temu gracze mogą uruchomić gry na innym systemie niż Windows bez znaczącej utraty wydajności.

W nowym wywiadzie dla The Verge pracownik Valve Pierre-Loup Griffais, jeden z architektów SteamOS, platforma finansuje kilka projektów otwartoźródłowych, które mają umożliwiać uruchamianie gier z Windowsa na telefonach z Androidem. Jednym z nich jest np. Fex - emulator, który służy też do uruchomienia gier z Windowsa na nowych goglach VR Steam Frame wyposażonych w Snapdragona 8 Gen 3. 

Fex wykorzystuje inne narzędzie - Proton i połączenie tych dwóch rozwiązań jest w stanie zniwelować różnice między Windows i Linux, a także platformami wykorzystującymi procesory x86 i ARM. Dzięki temu Steam w dużej mierze przyczynia się - choć nie bezpośrednio - do uruchamiania gier, które znamy na komputery.

Obecnie jest to możliwe, szczególnie na nowszych telefonach wyposażonych w mocne czipy takie jak tegoroczny Snapdragon 8 Elite czy jeszcze wydajniejszy Snapdragon 8 Elite Gen 5, który już trafił np. do realme GT 8 Pro. Te jednostki mogą pochwalić się wyjątkowo mocnymi układami graficznymi. To jednak, że coś się da, nie oznacza, że jest to łatwe. Uruchomienie gier z Windowsa na Androida jest obecnie bardzo trudne. To nie tylko kwestia uruchomienia sklepu z aplikacjami i instalacji aplikacji.

Właściwie mało kto jest w stanie dzisiaj to zrobić. Z czasem, gdy Steam będzie bardziej kładł nacisk na ten projekt, może być to jednak znacznie prostsze. Valve finansuje tego typu projekty by w przyszłości ulepszyć ekosystem SteamOS. 

Wieloletnia perspektywa

Na pytanie "czy będą telefony z systemem SteamOS" pracownik Valve odpowiedział, że nie jest pewny, czy tworzenie systemu na smartfony będzie priorytetem. Nie wykluczył jednak takiej możliwości. Fakt, że gigant odpowiadający na największą platformę z grami na świecie finansuje jakiś projekt, jest jasnym potwierdzeniem, iż firma będzie chciała dalej działać w tym zakresie.

Giganci technologiczni nie mają w zwyczaju robić czegoś dla dobrego serca czy idei. Najczęściej kryje się pod tym określony motyw. Nierzadko biznesowy. 

04.12.2025 07:00
Tagi: AndroidSmartfon do gierSmartfonySteamTelefony
