REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Sprzęt

Valve gasi entuzjazm graczy. Steam Machine będzie drogi

Cena Steam Machine rozłoży budżetowych graczy na łopatki. Miało być taniej niż konsole, a wygląda na to, że Valve szykuje pełnoprawny PC w pełnoprawnej cenie.

Malwina Kuśmierek
Valve o cenie Steam Machine
REKLAMA

Dwa tygodnie temu cały świat gamingowy został zaskoczony nieoczekiwanym ogłoszeniem przez Valve całkowicie nowego sprzętu - komputera Steam Machine, stanowiącego alternatywę dla konsol do gier, przenośnych konsol do gier (w tym samego Steam Decka) oraz komputerów stacjonarnych. Euforia wynikała głównie z przekonania, że wreszcie gracze zyskają szansę na grę w tytuły ze Steama na dużym ekranie w cenie nieprzekraczającej konsoli. Jednak tu Valve nie ma dobrych wieści.

REKLAMA

Valve gasi entuzjazm graczy

W najnowszym wywiadzie Pierre-Loup Griffais, jeden z głównych inżynierów firmy, potwierdził coś, czego wielu obawiało się od pierwszych przecieków: Steam Machine nie będzie tańszą alternatywą dla konsol. Co gorsza - jego cena będzie "bardziej zbliżona do obecnego rynku PC", a nie strategii stosowanej przez Sony czy Microsoft, które od lat sprzedają swoje urządzenia poniżej kosztów produkcji, licząc na późniejszy zysk z gier, usług i abonamentów.

"Jeśli zbudujesz komputer z części o tej samej wydajności, to właśnie taki przedział cenowy celujemy" - powiedział Griffais w podcaście Friends Per Second. W ten sposób Valve pośrednio przyznało, że sprzęt nie będzie w żaden sposób subsydiowany. Firma zapewnia, że mimo tego urządzenie "nadal będzie dobrą inwestycją", ale to niewielkie pocieszenie dla graczy liczących na konsolową cenę przy komputerowej mocy.

Deklaracja pada w trudnym momencie dla rynku. W branży narastają problemy z rosnącymi cenami pamięci i widmem niedoborów komponentów, które mają uderzyć w rynek w przyszłym roku. Jeśli do tego dołożymy fakt, że Steam Machine korzysta z częściowo niestandardowych podzespołów AMD (m.in. GPU zbliżonego do RX 7600 i CPU klasy Ryzen 5 8400F), entuzjazm zaczyna stygnąć. Tym bardziej że według nieoficjalnych kalkulacji społeczności już dziś mówi się o cenie rzędu 700 dolarów, a przy sprzyjających warunkach - od 550 do 600 dolarów. Sama wymiana waluty na złotówki daje nam kwoty - odpowiednio - 2572 zł, i od 2020 do 2204 złotych. I to jeszcze przed doliczeniem "podatku" od bycia w Europie: VATu, ceł, oraz szeroko pojętych opłat operacyjnych, jakie musi ponieść Valve, by dostarczyć urządzenia do magazynu w Holandii i dalej je dystrybuować do kolejnych krajów. Dlatego cena Steam Machine spokojnie oddali się od poziomu 2 tys. zł, podczas gdy obecnie PS5 Slim z dyskiem 1 TB można kupić za 1599 zł.

Valvew wywiadzie broni się, wskazując na zalety, których zwykły pecet za tę samą kwotę nie oferuje: miniaturową obudowę o bokach 16 cm, wbudowany zasilacz, niemal bezgłośną pracę i bardzo rozbudowaną łączność bezprzewodową z czterema antenami, zapewniającą stabilne działanie wielu kontrolerów jednocześnie. Do tego dochodzą funkcje takie jak HDMI CEC czy zoptymalizowany pod gaming telewizyjny system SteamOS, który w wielu scenariuszach ma działać sprawniej niż Windows.

Jednak nawet te zalety nie tuszują podstawowego problemu: Valve nie zamierza konkurować z konsolami, a gracze liczyli właśnie na to. Steam Machine ma być komputerem w formie konsoli - i będzie wyceniany jak komputer. Jeśli ktoś złoży podobną maszynę z zakupionych osobno części - co od lat jest sposobem na zakup najwydajniejszej jednostki w najniższej cenie, zapłaci podobnie.

Firma rozważa w przyszłości stworzenie Steam Machine Pro, ale na razie koncentruje się na wariancie "średniopółkowym", który ma stanowić kompromis między mocą a przystępnością. Cóż - przystępność ta wygląda dziś znacznie mniej obiecująco niż dwa tygodnie temu.

Ostateczny werdykt wyda jednak dopiero cena. A tę Valve obiecuje ujawnić bliżej premiery, planowanej na wiosnę 2026 r. Jeśli będzie zbyt wysoka, gracze mogą szybko dojść do wniosku, że lepiej postawić na klasycznego peceta. Jeśli natomiast firma utrzyma ją na minimalnym możliwym poziomie - Steam Machine może jeszcze powalczyć o miejsce w salonach. Na razie jednak potwierdziło się to, czego gracze bali się najbardziej: żadnego zbawienia od GabeCube nie będzie.

REKLAMA

Może zainteresować cię także:

REKLAMA
Malwina Kuśmierek
24.11.2025 21:51
Tagi: Komputer do gierKonsole do gierSteamValve
Najnowsze
18:52
Twórcy ChatGPT z pierwszym urządzeniem. Jest prototyp
Aktualizacja: 2025-11-24T18:52:49+01:00
18:26
Będziesz chciał kupić tablet. W końcu dogoniły smartfony
Aktualizacja: 2025-11-24T18:26:33+01:00
17:55
Europa buduje armię robotów. Polska będzie w tym pomagać
Aktualizacja: 2025-11-24T17:55:19+01:00
17:47
Zegarki Mibro GS są niedrogie nie tylko w czarny piątek. A zaskakują
Aktualizacja: 2025-11-24T17:47:12+01:00
17:41
Nie czekaj na nowego taniego iPhone'a. Już teraz jest coś lepszego
Aktualizacja: 2025-11-24T17:41:54+01:00
17:16
Kartę graficzną kup teraz. Producent zapowiada podwyżki
Aktualizacja: 2025-11-24T17:16:14+01:00
16:55
Widziałem narodziny centrum danych. Tym razem sieć wytrzymała
Aktualizacja: 2025-11-24T16:55:32+01:00
16:26
OnePlus 15R to smartfon, na który czekasz. Lepszego nie potrzebujesz
Aktualizacja: 2025-11-24T16:26:05+01:00
15:53
OLED z przełomowymi nowościami. TCL rzuca wyzwanie
Aktualizacja: 2025-11-24T15:53:59+01:00
15:34
Najlepsze telewizory do 3500 zł - ranking na listopad 2025
Aktualizacja: 2025-11-24T15:34:44+01:00
15:22
Polska zbrojeniówka z wielkim sukcesem. Nowa rakieta poleciała na wysokość 65 km
Aktualizacja: 2025-11-24T15:22:04+01:00
14:51
Windows 11 jest zepsuty od miesięcy. Microsoft potwierdza
Aktualizacja: 2025-11-24T14:51:43+01:00
14:23
Black Week 2025. Najlepsze promocje na smartfony i inne gadżety
Aktualizacja: 2025-11-24T14:23:54+01:00
13:53
Black Friday: najlepsze promocje na produkty Apple. Sprawdzamy
Aktualizacja: 2025-11-24T13:53:53+01:00
13:40
Lidl z promocją jakiej nie było. Konkurent Thermomixa w świetnej cenie
Aktualizacja: 2025-11-24T13:40:24+01:00
13:22
W Polsce powstaje podziemny szpital na wypadek wojny. Szykujemy się na najgorsze
Aktualizacja: 2025-11-24T13:22:48+01:00
12:28
PKP Intercity mówi, czy bilety zdrożeją. Nowy rok, nowe podwyżki?
Aktualizacja: 2025-11-24T12:28:28+01:00
11:53
Postawili paczkomat na Polanie Jakuszyckiej. W internecie furia
Aktualizacja: 2025-11-24T11:53:42+01:00
11:28
Znaleźli sposób na zagłuszanie Starlinka. Elon Musk ma potężny problem
Aktualizacja: 2025-11-24T11:28:23+01:00
10:49
Kometa 3l/Atlas - o co chodzi z gościem spoza Układu Słonecznego? Cała wiedza
Aktualizacja: 2025-11-24T10:49:01+01:00
9:21
iPhone przestaje być ekskluzywny. Android wjeżdża na pełnej
Aktualizacja: 2025-11-24T09:21:08+01:00
9:03
MediaMarkt odpala Black Week. Najlepsze promocje wystartowały
Aktualizacja: 2025-11-24T09:03:15+01:00
9:01
Test SodaStream Mix. Pierwszy saturator, który gazuje wszystko. Nawet sok i drinki
Aktualizacja: 2025-11-24T09:01:43+01:00
8:40
Huawei Pura 80 Pro - recenzja. Może i tańszy, ale nie gorszy
Aktualizacja: 2025-11-24T08:40:41+01:00
8:03
Meta ukrywała dowody. Grube ustalenia z procesu pogrążają Facebooka i Instagrama
Aktualizacja: 2025-11-24T08:03:20+01:00
7:42
Najlepsze oferty VPN na Black Friday 2025. Sprawdzamy, gdzie jest najtaniej
Aktualizacja: 2025-11-24T07:42:30+01:00
6:24
Apple kuli ogon. Nowy system naprawi szkody iOS-a 26
Aktualizacja: 2025-11-24T06:24:06+01:00
6:21
Księżyc poszedł w odstawkę, teraz rządzi niebo. Kolejna taka akcja w 2043 roku
Aktualizacja: 2025-11-24T06:21:54+01:00
6:16
Widziałem, jak w Chinach rozwiązali problem rozładowanych smartfonów. Szokująco proste
Aktualizacja: 2025-11-24T06:16:52+01:00
6:15
ESA tnie koszty i czas. Europejski sprint na Księżyc właśnie się rozpoczął
Aktualizacja: 2025-11-24T06:15:00+01:00
6:00
Polowanie na wybuchające czarne dziury. LHAASO szykuje kolejną rundę
Aktualizacja: 2025-11-24T06:00:00+01:00
16:40
Robimy za dużo zdjęć, więc stają się bezwartościowe. A co, jeśli jest odwrotnie?
Aktualizacja: 2025-11-23T16:40:00+01:00
16:30
Czy kaucja na małpki ma sens? Wyszedłem z domu i od razu poznałem odpowiedź 
Aktualizacja: 2025-11-23T16:30:00+01:00
16:20
Część do robota za 60 tys. zł? Wojsko wydrukuje ją sobie za 3 zł. Rewolucja w armii jest faktem
Aktualizacja: 2025-11-23T16:20:00+01:00
16:10
Szef Airbusa wzywa do budowy taktycznej broni jądrowej dla Europy. I całego mnóstwa rakiet
Aktualizacja: 2025-11-23T16:10:00+01:00
16:00
Straciliśmy czas. Wszystko nam się miesza
Aktualizacja: 2025-11-23T16:00:00+01:00
11:54
Niezwykła nowa anomalia komety 3I/Atlas. "Przypadek? Nie sądzę"
Aktualizacja: 2025-11-23T11:54:53+01:00
7:50
Słuchawki, o których śniłeś. Jeden klik i chrapania brak
Aktualizacja: 2025-11-23T07:50:00+01:00
7:40
Planeta, która zderzyła się z Ziemią. Wiemy, skąd przyszła
Aktualizacja: 2025-11-23T07:40:00+01:00
7:30
Soundcore Boom 3i - recenzja. W wodzie nie robi boom, ale pływa
Aktualizacja: 2025-11-23T07:30:00+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA