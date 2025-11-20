REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Sprzęt

Drogi RAM oznacza drogie telefony. Dostanie się biedniejszym

Trudna sytuacja z niedoborem pamięci może wpłynąć także na telefony. Jeśli dalej tak pójdzie, to smartfony z następnego roku będą droższe.

Albert Żurek
Droższe smartfony 2026
REKLAMA

Moduły RAM DDR5 dla komputerów stacjonarnych podrożały nawet dwukrotnie, a w niedalekiej przyszłości sprawa ma dotyczyć także laptopów i kart graficznych. Niedobór może utrzymywać się przez następne lata i z nowego raportu wynika, że dotknie także sprzętu mobilnego.

REKLAMA

Smartfony mogą być droższe. Wszystko przez pamięć

Niedobór i wysokie ceny pamięci komputerowych wynikają z wysokiego zainteresowania sprzętem potrzebnym do sztucznej inteligencji. Firmy masowo rozszerzają centra danych, implementując profesjonalne układy graficzne z mnóstwem pamięci wideo oraz procesory wymagające setek gigabajtów pamięci operacyjnej. Producenci modułów DRAM podnoszą ceny, które wpływają na sprzęt elektroniczny.

Pamiętajmy jednak, że w telefonach też potrzebujemy pamięci operacyjnej. Najczęściej korzysta się z modułów LPDDR w różnych w wydaniach LPDDR5(X), a w tańszych modelach LPDDR4(X). Firma Counterpoint w nowym raporcie podaje, że w przyszłym roku ceny pamięci dla telefonów mogą wzrosnąć o 50 proc. lub nawet więcej. To okropna wiadomość, która wpłynie też na nas, kupujących.

Dlatego, że producenci będą musieli zapłacić większą cenę za produkcję jednego egzemplarza telefonu. Im wyższy koszt, tym mniejsza marża. Im mniejsza marża, tym mniejszy zarobek. W efekcie czego producenci smartfonów mogą przenieść droższe pamięci na cenę rynkową, którą płacimy my. 

Twórcy raportu wskazują na niedobór różnych wersji pamięci operacyjnej. Przede wszystkim LPDDR4, która jest implementowana w tańszych telefonach i innych urządzeniach elektronicznych takich jak przystawki smart TV i nie tylko. W efekcie tanie smartfony kosztujące ok. 1000 zł mogą podrożeć. Nie powinniśmy jednak oczekiwać, że skończy się tylko na średniopółkowych urządzeniach.

Z pamięcią LPDDR5 dla droższych telefonów sytuacja jest trochę lepsza, ale wciąż powinniśmy oczekiwać wzrostu cen sprzętu z segmentu premium. Firmy takie jak NVIDIA masowo wykorzystują kości LPDDR w swoich serwerach. Gdzie leży większy pieniądz: w smartfonach na rynku, gdzie producenci muszą walczyć cenami aby zainteresować kupującego ze względu na ogromny wybór? 

Kup smartfona póki są tanie
Media Expert
Samsung Galaxy S25 FE
Media Expert
Media Expert
iPhone 17 Pro
Media Expert

Czy może w profesjonalnym sprzęcie, w którym specjalizuje się znacznie mniej firm? NVIDIA jest niewątpliwym liderem na rynku produktów dla AI. Każdy chce mieć akceleratory AI od tego producenta, nawet Chiny, na które Stany Zjednoczone nałożyły ograniczenia eksportowe. 

Xiaomi też ostrzega przed nadchodzącymi podwyżkami w telefonach

Prezes Xiaomi ostatnio ostrzegł, że przyszłoroczne smartfony będą droższe niż te wydane w tym roku. Wygląda na to, że tanio już tylko było. Czy jednak różnice będą na tyle odczuwalne, że kupno telefonu będzie skrajnie nieopłacalne? Trudno powiedzieć. Pozostaje nam tylko czekać na rozwój sytuacji.

REKLAMA

Więcej o smartfonach przeczytasz na Spider's Web:

REKLAMA
Albert Żurek
20.11.2025 19:28
Tagi: Smartfony
Najnowsze
19:13
Uber ma nowego pracownika. Ma sześć kół i wygryzie kurierów
Aktualizacja: 2025-11-20T19:13:02+01:00
18:29
PKP zawiesza istotną usługę. Przez zagrożenie terroryzmem
Aktualizacja: 2025-11-20T18:29:04+01:00
18:12
Historyczny start Falcona 9. Polska przejmuje kosmos, na serio
Aktualizacja: 2025-11-20T18:12:22+01:00
17:38
Tworzymy Wojskowe Schengen. Armie Europy nie będą spętane biurokracją
Aktualizacja: 2025-11-20T17:38:09+01:00
17:22
Laptopy ARM wreszcie nadają się do gier. Koniec wykluczenia
Aktualizacja: 2025-11-20T17:22:25+01:00
17:06
Nvidia naprawia Windowsa. Gry zaczęły mulić ale jest już ratunek
Aktualizacja: 2025-11-20T17:06:02+01:00
16:32
Chrome z nową, bardzo przydatną funkcją. Zrobiło się pionowo
Aktualizacja: 2025-11-20T16:32:46+01:00
16:17
InPost wydłuża czas odbioru paczek. Sprawdź swój paczkomat
Aktualizacja: 2025-11-20T16:17:44+01:00
16:03
Polska buduje czołgom niewidzialną tarczę. Ruski dron nie przeleci
Aktualizacja: 2025-11-20T16:03:04+01:00
15:49
Są już inteligentne kolczyki. Mają sposób na przekuwanie uszu
Aktualizacja: 2025-11-20T15:49:57+01:00
14:58
Bowers & Wilkins Px8 S2 McLaren Edition – test. Nie trzeba logo, papaya mówi za siebie
Aktualizacja: 2025-11-20T14:58:40+01:00
13:31
W Polsce są złe warunki pracy? Twórca ChataGPT mówi "potrzymaj mi piwo"
Aktualizacja: 2025-11-20T13:31:38+01:00
12:53
Przydatne nowości w Mapach Google. Wreszcie będziesz anonimowy
Aktualizacja: 2025-11-20T12:53:02+01:00
11:26
Czarny piątek? Idę na Geekbuying po gadżety w świetnych cenach
Aktualizacja: 2025-11-20T11:26:41+01:00
11:09
Ocean na księżycu Saturna z cegiełkami życia. Jest ważny dowód
Aktualizacja: 2025-11-20T11:09:33+01:00
10:07
Koniec irytujących ciasteczek. Unia klęka przed big techami, ale są plusy
Aktualizacja: 2025-11-20T10:07:36+01:00
9:30
Są zdjęcia komety 3I/Atlas. Brutalnie rozprawiają się z domysłami
Aktualizacja: 2025-11-20T09:30:45+01:00
8:56
Czarny piątek z umiarem. Jak nie poddać się zakupowej gorączce?
Aktualizacja: 2025-11-20T08:56:43+01:00
8:10
Z tym elektrycznym mopem święta mi nie straszne. Roborock F25 Ace - recenzja
Aktualizacja: 2025-11-20T08:10:40+01:00
7:48
ChatGPT jak diabeł. Uczniów już skusił, teraz idzie po nauczycieli
Aktualizacja: 2025-11-20T07:48:30+01:00
7:25
Microsoft naprawił Pasek zadań w Windowsie 11. Ale to nie to, co myślisz
Aktualizacja: 2025-11-20T07:25:27+01:00
7:00
Domowe seanse zamiast kina. Podczas Black Week Polacy inwestują w rozrywkę w domu
Aktualizacja: 2025-11-20T07:00:00+01:00
6:13
Tańszy Samsung będzie miał dziwną przewagę. Wyprzedzi Galaxy S26
Aktualizacja: 2025-11-20T06:13:00+01:00
6:12
Tajne satelity przestały być tajne. Sprawa się rypła przez astronoma-amatora
Aktualizacja: 2025-11-20T06:12:00+01:00
6:03
Lotnisko w Krakowie jest feralne. Drugie mogłoby pomóc, ale jest problem
Aktualizacja: 2025-11-20T06:03:00+01:00
6:00
Wojsko uzbroi nasze Abramsy. Zyskają potężną ochronę
Aktualizacja: 2025-11-20T06:00:00+01:00
21:17
Microsoft stawia producentom twarde warunki. Podziękujesz mu
Aktualizacja: 2025-11-19T21:17:58+01:00
20:23
Chcą zabić tanie karty graficzne. To będzie katastrofa
Aktualizacja: 2025-11-19T20:23:19+01:00
19:21
Najnowszy Battlefield za darmo. Nie trzeba wydawać 300 zł
Aktualizacja: 2025-11-19T19:21:41+01:00
18:54
Widzisz coś podejrzanego i zgłaszasz służbom. Takiej aplikacji jeszcze nie było
Aktualizacja: 2025-11-19T18:54:31+01:00
17:52
Niczego nie nauczyliście się w kwestii haseł. Porażka
Aktualizacja: 2025-11-19T17:52:57+01:00
17:28
Word, Excel i PowerPoint na sterydach. Robota sama się zrobi
Aktualizacja: 2025-11-19T17:28:23+01:00
16:52
Widziałem, jak pracuje robot budujący domy w Polsce. Tak wygląda przyszłość
Aktualizacja: 2025-11-19T16:52:33+01:00
16:47
YouTube jak Messenger. Chyba im się coś pomyliło
Aktualizacja: 2025-11-19T16:47:41+01:00
16:24
Składany iPhone zaskoczy. Będzie lepszy niż Androidy
Aktualizacja: 2025-11-19T16:24:50+01:00
15:57
Tłumaczą się z gigantycznej awarii internetu. Mówią, co poszło nie tak
Aktualizacja: 2025-11-19T15:57:15+01:00
15:39
AI, drony i woda. Huawei szuka pomysłów na agritech
Aktualizacja: 2025-11-19T15:39:55+01:00
15:11
Snapdragon X2 pozamiatał. Używałem go i rozmawiałem z twórcami
Aktualizacja: 2025-11-19T15:11:07+01:00
14:40
3999 zł - tyle kosztuje najmocniejszy flagowiec na rynku. To OnePlus 15
Aktualizacja: 2025-11-19T14:40:37+01:00
14:22
Polska zbroi się na potęgę. "Najsilniejsza artyleria w Europie"
Aktualizacja: 2025-11-19T14:22:22+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA