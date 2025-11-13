REKLAMA
Asus ostrzega: laptopy mocno podrożeją. Winny jest jeden

Jeden z największych producentów laptopów ostrzega przed falą podwyżek. Ceny komputerów mają poszybować w górę, a winowajca jest tylko jeden.

Albert Żurek
Na rynku pamięci komputerowych dzieje się prawdziwa katastrofa. W ciągu zaledwie dwóch tygodni ceny modułów RAM wzrosły nawet o ponad 100 proc. Zestaw 32 GB DDR5, który jeszcze niedawno kosztował ok. 400 zł, dziś potrafi kosztować 800-900 zł. Podobne wzrosty dotyczą pamięci dla laptopów - a to dopiero początek.

Eksperci nie mają złudzeń: laptopy staną się znacznie droższe

Skąd wynikają aż tak wysokie ceny pamięci operacyjnych? Problemem jest tu sztuczna inteligencja, która wymaga się zaawansowanego i specjalistycznego sprzętu. Producenci pamięci skupiają się na modułach o wysokiej przepustowości typu HBM i odkładają na bok konsumenckie rozwiązania. Pamięć DDR5 trafia do centrów danych, więc rosnący popyt odbija się bezpośrednio na cenach domowych komputerów.

W najnowszym raporcie tajwańskiego serwisu Liberty Times współdyrektor generalny Asusa wypowiedział się na temat obecnej sytuacji na rynku związanej z pamięciami. Stwierdził, że jest to "powszechny problem" w tej branży i jeśli się nie poprawi, ceny laptopó też czeka ogromna podwyżka.

W przypadku ustalania cen kanałów dystrybucji ASUS weźmie pod uwagę koszty, partnerów dystrybucyjnych i popyt konsumentów, a następnie odpowiednio dostosuje asortyment produktów i ceny produktów - mówi współdyrektor generalny ASUS.

Przykładowy zestaw RAM, którego cena wystrzeliła w kosmos

Asus jest jednym z największych producentów laptopów i komputerów na rynku, który bezpośrednio współpracuje z firmami odpowiadającymi za procesory i układy graficzne. Zarówno CPU, jak i GPU wymagają własnej pamięci - dla CPU jest to DDR lub LPDDR, a dla GPU GDDR. Biorąc pod uwagę obecną sytuację, gigant będzie musiał dostosować się do rynku i obowiązujących realiów, tak aby nie tracić pieniędzy na sprzedaży każdego urządzenia.

Sytuacja może być tylko gorsza. Ceny wyższe

Popyt na pamięci ze strony sprzętu sztucznej inteligencji najprawdopodobniej nie spadnie przez jakiś czas. Dlatego dostępność konsumenckich kości DDR, LPDDR, czy GDDR opartych na DRAM może wymagać od producentów laptopów oraz komputerów podwyżek cen.

Z drugiej strony efekt niedoboru DRAM na rynku może spowodować większe zainteresowanie sprzętem konsumenckim. W obliczu prawdopodobnych podwyżek wiele osób będzie chciało zakupić sprzęt w obawie, że może być jeszcze drożej. Dlatego zapasy mogą wyczerpać się znacznie szybciej, co również powinno mieć bezpośredni wpływ na ten rynek.

Nie będę nikogo namawiać do zakupu sprzętu, ale jeśli planowałeś zakup nowego laptopa - może to być ostatni moment przed wzrostem cen. Bo wygląda na to, że tym razem sytuacja naprawdę się nie poprawi.

13.11.2025 21:01
Tagi: LaptopypamięćRAM
