REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Sprzęt

Przyszły Xbox wycieka. 5 nowych konkretów o "konsoli"

Nowy Xbox będzie bardziej pecetowy niż kiedykolwiek wcześniej. Microsoft testuje narzędzia, które zmienią przyszłość grania.

Marcin Kusz
Jeden system, wiele urządzeń. Taki będzie nowy Xbox
REKLAMA

Kolejna generacja Xboxa nie będzie tylko konsolą. Będzie całą platformą. Microsoft testuje narzędzia, które mają ułatwić życie twórcom, ujednolicić środowisko gier i jeszcze bardziej zbliżyć Xboxa do świata komputerów osobistych. Już teraz wiemy, jak zmieni się cała architektura tej marki.

REKLAMA

Xbox jak PC? To nie metafora, tylko nowa strategia

Nowy Xbox nie będzie klasyczną konsolą w dotychczasowym tego rozumieniu. Wszystko wskazuje na to, że stanie się częścią znacznie szerszego ekosystemu Microsoftu, ściśle powiązanego z Windowsem. Amerykańska firma prawdopodobnie postawi na pełne przenikanie się konsoli i peceta. I to nie tylko z perspektywy gracza, ale także twórcy gier.

Z pomocą przychodzi zestaw nowości w narzędziach dla deweloperów, jakie trafiły właśnie do GDK, czyli pakietu Xbox Game Development Kit. Microsoft pokazał jasny i dosadny kierunek: mniej komplikacji, więcej spójności i jedno środowisko dla wszystkich urządzeń – od handheldów, przez pecety, po klasyczne konsole.

GameInput, czyli koniec problemów z kontrolerami i klawiaturą

Jak czytamy na łamach Windows Central, nowe API o nazwie GameInput to jeden z najważniejszych elementów całej tej układanki. W skrócie chodzi o zunifikowanie wszystkich metod sterowania – niezależnie od tego, czy gramy na padzie, myszce, klawiaturze czy specjalnym kontrolerze. Do tej pory Xbox i PC różniły się podejściem do tych urządzeń, co komplikowało pracę twórcom.

Teraz to się jednak zmieni. Jedno API ma umożliwić obsługę wszystkich urządzeń wejściowych z minimalnym opóźnieniem, przy zachowaniu pełnej zgodności między platformami. Oznacza to, że gra stworzona z myślą o Xbox Play Anywhere, czyli działająca jednocześnie na konsoli i PC, będzie łatwiejsza do opracowania i bardziej spójna w działaniu.

Jedne zapisy dla wszystkich. To PlayFab Game Saves

Microsoft rozwija też PlayFab Game Saves, czyli technologię, która ma rozwiązać odwieczny problem współdzielenia zapisów między platformami. System działa jak rozszerzenie klasycznych zapisów w chmurze i obsługuje m.in. Steama oraz Xboxa. W przyszłości twórcy gier nie będą musieli implementować własnych rozwiązań. Wystarczy podpiąć się pod PlayFab i gotowe.

To zmiana, która może ułatwić życie graczom takich tytułów, jak Baldur’s Gate 3 czy Cyberpunk 2077, gdzie możliwość kontynuowania rozgrywki na różnych platformach jest nie tylko wygodą, ale wręcz oczekiwanym standardem.

Xbox Game Package Manager to mniej chaosu i więcej automatyzacji

Dotychczas deweloperzy musieli korzystać z kilku różnych narzędzi, by przygotować grę do wydania na różnych wersjach Xboxa i PC. Teraz wszystko może odbywać się z poziomu aplikacji Xbox Game Package Manager.

To narzędzie pozwoli nie tylko na automatyczne pakowanie gry, ale też na weryfikację zgodności, obsługę wielu języków oraz zdalną publikację. Co więcej, aplikacja automatycznie aktualizuje zestaw reguł walidacyjnych, co znacznie przyspiesza proces certyfikacji i łatania gier.

ARM64 i x64 w jednym pakiecie. Gry coraz bliżej mobilności

Nowy GDK umożliwia także deklarowanie architektur ARM64 i x64 w jednym buildzie. To oznacza, że Microsoft przygotowuje się na przyszłość, w której granie na lekkich i energooszczędnych urządzeniach z procesorami ARM stanie się codziennością. Xbox ma działać natywnie nie tylko na klasycznych pecetach i konsolach, ale też na urządzeniach typu handheld czy na laptopach z Windowsem. Także tych mniej wydajnych. A nawet może tabletach.

Kolejną rewolucją może okazać się Cross-Platform Gaming Runtime, czyli mechanizm, który pozwala zewnętrznym platformom (takim jak Steam) korzystać z elementów Xboxowego ekosystemu: logowania, zapraszania do gry, listy znajomych itd. To krok ku jeszcze większej integracji, w której użytkownik nie będzie musiał się zastanawiać, na jakiej platformie gra.

PlayFab Unified SDK i nowa filozofia

Wszystkie te zmiany są częścią większego planu. Microsoft przechodzi z filozofii konsoli jako zamkniętego środowiska na podejście platformowe, z PC w centrum. Ujednolicenie narzędzi deweloperskich pod wspólnym szyldem PlayFab Unified SDK ma umożliwić tworzenie gier jednocześnie na wiele urządzeń, z jednym kodem źródłowym, jedną logiką i jedną wersją zapisu.

Przeczytaj także:

REKLAMA

Xbox zmierza w stronę elastycznego, otwartego ekosystemu, który przyciągnie nie tylko graczy, ale i twórców, którym zależy na prostocie, spójności i łatwym wdrożeniu swoich dzieł. Czy to będzie dla firmy opłacalne? To dopiero zweryfikuje rynek, a tak właściwie gracze. Może się okazać, że unifikacja to początek końca konsol marki Microsoft. Na ten moment wszystkie opisane powyżej funkcje robią wrażenie, a na pewno ułatwią pracę deweloperom. Tylko czy Xbox nie zatraci przez nie swojej tożsamości?

REKLAMA
Marcin Kusz
10.11.2025 18:48
Tagi: Konsole do gierMicrosoftSteamXbox
Najnowsze
18:04
Poseł w Sejmie wściekły na opóźnienie GTA 6. Pajacowanie czy sigma?
Aktualizacja: 2025-11-10T18:04:32+01:00
17:27
Apple zapomniał o "nie rusz jak działa". Jakbym wrócił na Windows
Aktualizacja: 2025-11-10T17:27:52+01:00
17:19
Nowy kontroler Steam zmieni sposób w jaki gramy. Odważny pomysł
Aktualizacja: 2025-11-10T17:19:03+01:00
16:53
Znaleźliśmy okropny sposób na stare ciuchy. Wciskamy śmieci słabszym
Aktualizacja: 2025-11-10T16:53:10+01:00
16:29
YouTube walczy z cwaniakami. Chcesz oglądać i nic nie widzisz
Aktualizacja: 2025-11-10T16:29:44+01:00
15:55
iPhone XX bez dziury na przedzie. Bez sensu, to najlepsza zmiana
Aktualizacja: 2025-11-10T15:55:37+01:00
15:24
Allegro: proszę wróć. Kupony na zakupy dla wracających
Aktualizacja: 2025-11-10T15:24:46+01:00
14:48
Biedronka ma więcej ruchu niż TikTok. Mój kraj taki piękny
Aktualizacja: 2025-11-10T14:48:40+01:00
13:49
Nawigacja w telefonie bez zasięgu. Tego nam brakowało
Aktualizacja: 2025-11-10T13:49:30+01:00
13:21
Polska armia wysyła satelity w kosmos. 11 listopada inny niż zwykle
Aktualizacja: 2025-11-10T13:21:46+01:00
12:59
Ma pojawić się iPhone z ekranem bez dziur. To bajki
Aktualizacja: 2025-11-10T12:59:22+01:00
12:47
Bestsellery polskich sprzedawców w promocji AliExpress. Duże rabaty na Singles Day
Aktualizacja: 2025-11-10T12:47:13+01:00
12:01
Starlink wchodzi na pokłady samolotów. I to za darmo
Aktualizacja: 2025-11-10T12:01:21+01:00
11:03
Kometa 3I/Atlas zbliża się do Ziemi. "To mogą być zaawansowane silniki"
Aktualizacja: 2025-11-10T11:03:11+01:00
10:48
Szalona oferta PKP Intercity na wszystko. Lepiej zaklep sobie miejsce
Aktualizacja: 2025-11-10T10:48:56+01:00
9:08
Policja dostanie się do każdego telefonu. Twojego też
Aktualizacja: 2025-11-10T09:08:27+01:00
8:05
Kurier w 3 godziny. Ta usługa PKP to hit
Aktualizacja: 2025-11-10T08:05:17+01:00
7:04
Nadchodzi święto zakupów. AliExpress ma dla was niesamowite promocje
Aktualizacja: 2025-11-10T07:04:51+01:00
6:34
Zagadka na Marsie rozwiązana. To nie błoto, to wiatr
Aktualizacja: 2025-11-10T06:34:45+01:00
6:30
Czy istnieją różne rodzaje czarnych dziur? Wystawili teorię Einsteina na próbę
Aktualizacja: 2025-11-10T06:30:00+01:00
6:20
UE usuwa bariery dla transportu czołgów. Szybciej na wschodnią flankę
Aktualizacja: 2025-11-10T06:20:00+01:00
6:10
Żądają lektury, której nie da się zdobyć. Resort dał maturzystce link do "pirata"
Aktualizacja: 2025-11-10T06:10:00+01:00
6:00
Samsung podsumuje ci powiadomienia w mądry sposób. No, ale musisz mu na to pozwolić
Aktualizacja: 2025-11-10T06:00:00+01:00
17:00
Globalna wioska okazała się za duża. Wracamy do tej prawdziwej
Aktualizacja: 2025-11-09T17:00:00+01:00
16:50
Zajrzałem do gazety sprzed ponad 20 lat. I wcale nie trafiłem do innego świata
Aktualizacja: 2025-11-09T16:50:00+01:00
16:40
AI wkracza w środowiska kibolskie. "Towarzyszą temu wulgarne teksty, nienadające się do cytowania"
Aktualizacja: 2025-11-09T16:40:00+01:00
16:20
Amerykanie przysłali nam najnowsze zestawy antydronowe. Trafią na Wschodnią Flankę
Aktualizacja: 2025-11-09T16:20:00+01:00
16:10
Szanse na znalezienie życia poza Ziemią właśnie mocno wzrosły. Mocno zaskakujące dane
Aktualizacja: 2025-11-09T16:10:00+01:00
16:00
Ustalili, czy żyjemy w symulacji. Miłośnicy Matrixa czekali na ten moment
Aktualizacja: 2025-11-09T16:00:00+01:00
11:35
Dzień Singla z Geekbuying. Wielka wyprzedaż, niektóre obniżki wyglądają jak błąd cenowy
Aktualizacja: 2025-11-09T11:35:45+01:00
7:55
Ważniak z Microsoftu ostro o świadomych maszynach. Czy to już cyberrasizm?
Aktualizacja: 2025-11-09T07:55:00+01:00
7:44
Apple Watch w 2025. Który model wybrać: Series, SE czy Ultra?
Aktualizacja: 2025-11-09T07:44:00+01:00
7:33
Rosja odpala atomowego nosiciela dronów podwodnych. Przerażające
Aktualizacja: 2025-11-09T07:33:00+01:00
7:22
Mikroskopijny chip działa w środku piekła. Trafi do reaktorów
Aktualizacja: 2025-11-09T07:22:00+01:00
7:11
Stworzyli sztuczny liść. Pomoże naszej planecie
Aktualizacja: 2025-11-09T07:11:00+01:00
7:01
Testuję Oppo Find X9 Pro. Samsungu, Apple'u - zaczynam się o was bać
Aktualizacja: 2025-11-09T07:01:00+01:00
17:00
H2O w 3I/ATLAS - większy przełom, niż się wydaje. Woda z innego świata 
Aktualizacja: 2025-11-08T17:00:00+01:00
16:50
W Polsce przybywa elektrośmieci. Dziękujemy, Big Techu
Aktualizacja: 2025-11-08T16:50:00+01:00
16:40
Obce służby mogą zniszczyć ci życie w jednej chwili. To nie wizja, to stan faktyczny
Aktualizacja: 2025-11-08T16:40:00+01:00
16:30
Polska a kosmos - polityka technologicznej suwerenności 
Aktualizacja: 2025-11-08T16:30:00+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA