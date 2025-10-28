REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Gry

Nowy Xbox ma działać jak komputer. Microsoft zjada własny ogon

Nowy Xbox ma działać jak komputer, z pełnym Windowsem i wolnym multiplayerem. Ale czy Microsoft właśnie nie zjada własnego ogona?

Malwina Kuśmierek
Następny Xbox ma pozwolić na uruchamianie gier z Windowsa
REKLAMA

W czasach, gdy granice między konsolą a pecetem zacierają się szybciej niż różnice między kolejnymi wersjami Call of Duty, Microsoft postanowił pójść o krok dalej i... po prostu je znieść. Nadchodzący Xbox nie będzie już tylko konsolą do gier, lecz czymś znacznie bardziej elastycznym - i potencjalnie przełomowym dla całego rynku.

REKLAMA

Xbox z Windowsem brzmi jak marzenie graczy. I koszmar dla Game Passa

Jak donosi Windows Central, nadchodząca konsola Xbox nowej generacji ma być w istocie pełnoprawnym komputerem PC z preinstalowanym systemem Windows - zgrabnie okrytym przez interfejs konsoli. Gracze otrzymają możliwość korzystania z klasycznego trybu Xbox, ale też - jeśli zechcą - przejścia do pełnego środowiska Windows i instalowania gier ze Steama, GOG-a, Battle.netu czy Epic Games Store.

Zgodnie z przekazem Jeza Cordena, dziennikarza, który dotarł do osób związanych z projektem nadchodzącego Xboxa, konsola zostanie wyposażona w nową wersję systemu Windows, dostosowaną do sterowania padem i wyświetlania na dużym ekranie. Domyślnie użytkownik zostanie przywitany znanym dziś menu Xboxa, jednak "wyjście" do pulpitu Windows będzie możliwe jednym kliknięciem - dla tych, którzy zechcą uruchomić na przykład League of Legends, God of War, World of Warcraft czy nawet dowolną aplikację Windowsową, taką jak Word czy pakiet Adobe. Konsola ma obsługiwać wszystkie dotychczasowe gry z Xbox Series X|S, Xbox One, 360 i klasycznego Xboxa.

Nowe urządzenie Microsoftu ma też zakończyć erę płatnego multiplayera na konsolach. Gracze w przypadku chęci dołączenia do rozgrywki online będą mogli przejść do systemu Windows i z jego poziomu uruchomić grę online, która normalnie w środowisku Xboxa wymaga aktywnej subskrypcji Game Pass.

Corden na podstawie przekazu źródeł sugeruje, że darmowy multiplayer jest jednym z fundamentów nowej strategii gamingowej Microsoftu.

Teoretycznie kolejna konsola Xbox będzie miała więcej gier i treści niż jakakolwiek inna konsola w historii, łącząc gry dostępne wyłącznie w ekosystemie konsoli Xbox z pełnym dostępem do wszystkich sklepów i platform uruchamiających gry na komputery PC na całym świecie

Nowy Xbox to Magnus - przynajmniej tak mówią na niego w Microsofcie

Z nieoficjalnych informacji wynika, że urządzenie nosi nazwę kodową "Magnus" i docelowo będzie oparte na autorskim chipie AMD wykonanym w litografii 3 nm. Będzie to pierwsze od lat "pełne" urządzenie Xboxa stworzone przez Microsoft, a wcześniejsze modele ROG Ally (opracowane z Asusem) miały stanowić poligon doświadczalny dla tego planu.

Wszystko to wpisuje się w większy plan unifikacji środowisk Xbox i PC. Już dziś coraz więcej tytułów wspiera funkcję Xbox Play Anywhere, a samo Microsoft Store oferuje identyczne wersje gier na konsole i komputery. Nowy Xbox ma ten trend radykalnie przyspieszyć, łącząc najlepsze cechy obu światów: wygodę konsoli z otwartością peceta.

Pozostaje pytanie o cenę. Xbox nowej generacji ma być "doświadczeniem premium" - o czym mówiła już wcześniej Sarah Bond, prezeska działu Xbox. Możliwe, że cena przewyższy cenę PlayStation 6, jednak Microsoft ma nadzieję zrównoważyć koszty skalą produkcji i brakiem opłat licencyjnych za Windowsa.

Premiera nowej konsoli nie nastąpi szybko - realny termin to najwcześniej 2027 rok. Dlatego mam czas na oswojenie się z myślą, że za jakiś czas ktoś nieironicznie, na Xboksie i 65-calowym telewizorze, będzie przeskakiwać pomiędzy raidem w WoWie, Excelem i callem na Slacku.

Więcej na temat Xboksa:

REKLAMA

Zdjęcie główne: vfhnb12 / Shutterstock

REKLAMA
Malwina Kuśmierek
28.10.2025 09:49
Tagi: Epic Games StoreKonsole do gierMicrosoftSteamWindowsXbox
Najnowsze
9:49
Nowy Xbox ma działać jak komputer. Microsoft zjada własny ogon
Aktualizacja: 2025-10-28T09:49:06+01:00
9:20
Plecaki ewakuacyjne zalały sklepy. Generał: "To głupota"
Aktualizacja: 2025-10-28T09:20:52+01:00
8:44
Elon Musk zrobił własną Wikipedię. Kradnie i kłamie
Aktualizacja: 2025-10-28T08:44:58+01:00
7:19
Telefony dla graczy tańsze o pół tysiąca. W promocji są też świetne pady
Aktualizacja: 2025-10-28T07:19:56+01:00
6:18
Apacze, F-35 i tarcza na drony. Holandia i Polska zacieśniają sojusz
Aktualizacja: 2025-10-28T06:18:51+01:00
6:18
Polski algorytm czyta chromosomy. To naukowy majstersztyk
Aktualizacja: 2025-10-28T06:18:02+01:00
6:17
Europa szykuje się na kosmiczny kataklizm. Zegar już tyka
Aktualizacja: 2025-10-28T06:17:22+01:00
6:16
Bateria, która zaskoczy kierowców. Skończy się hejt na elektryki
Aktualizacja: 2025-10-28T06:16:39+01:00
6:11
iPad Pro z M5 w praktyce. Jedno widać od razu: jest moc
Aktualizacja: 2025-10-28T06:11:00+01:00
21:55
iPhone zrobi kopię zapasową, jakiej nie miałeś. Apple wreszcie luzuje
Aktualizacja: 2025-10-27T21:55:57+01:00
21:01
Apple odkrył, że 8 GB RAM to za mało. Ale i tak każe ci czekać
Aktualizacja: 2025-10-27T21:01:57+01:00
20:37
Microsoft uspokaja. Twój Windows 11 nie jest zepsuty
Aktualizacja: 2025-10-27T20:37:05+01:00
20:08
OnePlus 15 absolutnie mnie oczarował. Biorę zamiast iPhone'a
Aktualizacja: 2025-10-27T20:08:13+01:00
19:41
Młodzi nie jeżdżą pociągami. Powód totalnie mnie rozbroił
Aktualizacja: 2025-10-27T19:41:07+01:00
19:19
Samsung z ogromnymi zmianami. Nie poznasz swojego telefonu
Aktualizacja: 2025-10-27T19:19:22+01:00
18:50
Będziemy produkować niewidzialną broń. Tanią i diabelnie sprytną
Aktualizacja: 2025-10-27T18:50:30+01:00
18:04
Kasy samoobsługowe na celowniku. Miasto: chcecie robotów, płaćcie
Aktualizacja: 2025-10-27T18:04:46+01:00
17:13
Empik zwraca kasę za opóźnienia. Sprawdź, czy ci się należy
Aktualizacja: 2025-10-27T17:13:21+01:00
16:27
Polska armia sięga po potężną broń. Prawie jak w Terminatorze
Aktualizacja: 2025-10-27T16:27:46+01:00
15:34
Samsung, jakiego jeszcze nie widziałeś. Szykuj kasę
Aktualizacja: 2025-10-27T15:34:35+01:00
13:51
Nowy kolor pojemników na śmieci. Bez doktoratu tego nie zrozumiesz
Aktualizacja: 2025-10-27T13:51:06+01:00
13:33
Najbardziej wkurzająca aplikacja trafi na Androida. Internet staje się bagnem
Aktualizacja: 2025-10-27T13:33:50+01:00
13:12
Test robota Narwal Flow. Jest przełom, rolka taśmowa musi być nowym standardem
Aktualizacja: 2025-10-27T13:12:59+01:00
12:22
Lotniska muszą być cichsze niż drogi. Mamy absurdalne przepisy
Aktualizacja: 2025-10-27T12:22:52+01:00
11:59
Polski najlepszym językiem dla botów. Kochają naszą gramatykę
Aktualizacja: 2025-10-27T11:59:02+01:00
11:12
Rząd tworzy centrum operacji satelitarnych. Szkoda, że nie ma czym operować
Aktualizacja: 2025-10-27T11:12:15+01:00
10:44
Obejrzałem El Clasico jak król. Hansi Flick mi zazdrościł
Aktualizacja: 2025-10-27T10:44:11+01:00
9:22
Bot jak myśliwi - pomylił broń z chipsami. Dzieciak w kajdankach
Aktualizacja: 2025-10-27T09:22:40+01:00
8:51
Pieniądze wyparowały ludziom z kont. Niepokojące sygnały z całej Polski
Aktualizacja: 2025-10-27T08:51:04+01:00
8:08
Twórcy ChataGPT biorą się za muzykę. Zniszczą wszystko
Aktualizacja: 2025-10-27T08:08:29+01:00
7:30
Reklamy w Mapach Apple'a. Płaciłem 7000 zł za telefon, nie za billboard
Aktualizacja: 2025-10-27T07:30:35+01:00
7:01
Bot został ministrem, a teraz jest w ciąży. Rządowi Albanii odjechał peron
Aktualizacja: 2025-10-27T07:01:54+01:00
6:30
Grawitacja udaje kwanty? Nowa teoria poważnie miesza w fizyce
Aktualizacja: 2025-10-27T06:30:00+01:00
6:15
Wyglądał jak krzyżówka smoka i konia. Paleontolodzy przecierają oczy
Aktualizacja: 2025-10-27T06:15:00+01:00
6:00
Dokumenty wojskowe w śmieciach. Prokuratura umarza kompromitację polskiej armii
Aktualizacja: 2025-10-27T06:00:00+01:00
5:45
ChatGPT Atlas mnie rozczarował. Przeglądarka musi się poprawić
Aktualizacja: 2025-10-27T05:45:00+01:00
18:30
Czekają godzinami, by posłuchać muzyki w wibroakustycznym fotelu
Aktualizacja: 2025-10-26T18:30:00+01:00
17:30
Kolumny Stenheim Reference Ultime Two ważą 230 kg. To aluminium wręcz śpiewa
Aktualizacja: 2025-10-26T17:30:00+01:00
17:00
A co, jeśli dobrze już było? Lekką ręką łatwo zaprzepaścić sukces
Aktualizacja: 2025-10-26T17:00:00+01:00
16:40
Lotnisko traci miliony, ale przyleciał znany aktor. Najdziwniejsza obrona, jaką słyszałem
Aktualizacja: 2025-10-26T16:40:00+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA