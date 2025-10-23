Xbox coraz dalej od graczy. Największy błąd Microsoftu

Ładowanie...

Siłą konsol do gier zawsze była ich cena. Tego typu sprzęty od początku były tańsze niż komputery, zapewniając przy tym świetną wydajność i komfort grania - właśnie do tego zostały stworzone. Wystarczy spojrzeć na obecną konsolę PS5, którą w promocjach można kupić za mniej niż 2000 zł. Następna generacja Xboxa jednak odejdzie od tej zasady.

Kolejna konsola Microsoftu będzie droga i potężna. Tak mówi prezes Xboxa

Sarah Bond - prezeska Xboxa - w ostatnim wywiadzie zdradziła, że następna konsola będzie "bardzo ekskluzywnym, starannie dobranym doświadczeniem". O obecnej generacji Xboxa Series X | S oraz podstawowej PlayStation 5 nie można tego powiedzieć. Nie są to sprzęty z półki premium, a przystępne cenowo rozwiązania stworzone dla typowego Kowalskiego, który nie chce wydawać zbyt wiele na konsolę i po prostu grać.

Nie bez powodu PlayStation 5 Pro, kosztujące 3500 zł, cieszy się znacznie mniejszą popularnością niż podstawowa wersja PS5. Jasne, wersja Pro jest szybsza, ale wzrost wydajności w stosunku do ceny nie jest wcale tak spektakularny. Producenci konsol często tracą na ich produkcji - zyskują przede wszystkim na grach i usługach.

Nowy Xbox ma być kolejnym krokiem w świecie grania. Wcześniej pojawiły się doniesienia, że sprzęt nie będzie zwykłą konsolą, a połączeniem komputera osobistego z Windowsem oraz konsoli. Zapowiedź drogiego produktu sugeruje, że Microsoft porzuci dotychczasowe podejście skupiające się na maksymalnej optymalizacji mniej zaawansowanego sprzętu.

Dzisiejsze komputery z wyższej półki oferujące najlepsze komponenty: karty graficzne GeForce RTX lub Radeon RX klasy 70 bądź wyższe, połączone z nowoczesnymi procesorami pokroju Ryzen 7000/9000, kosztują tysiące złotych. Fakt, że Microsoft będzie produkował jedną konfigurację z jednym czipem od AMD w teorii pozwoli mu na cięcie kosztów, ale sprzęt premium raczej tani nie będzie.

Wcześniej pojawiły się informacje, że konsola może kosztować ok. 800 dol. (czyli 4000 zł), co moim zdaniem trochę nie pasuje do sprzętu z najwyższej półki. Wystarczy tylko spojrzeć na to, że obecny przenośny Xbox Rog Ally X został wyceniony na 3799 zł. I tak - jest to produkt z półki premium, natomiast zwykła konsola powinna być jeszcze bardziej zaawansowana. Musimy pamiętać, że w środku przenośnego Xboxa zastosowano ograniczony czip stworzony z myślą o graniu na baterii. W praktyce następny, zwykły Xbox może kosztować jeszcze więcej.

Współczuję Microsoftowi. PlayStation nie musi zmieniać strategii, a i tak zostanie królem

W głowach graczy PlayStation jest tą lepszą konsolą do gier - głównie przez dawne widmo ekskluzywnych produkcji stworzonych przez Sony. Wiele z nich dzisiaj trafia też na Windowsa, a jeśli następny Xbox będzie hybrydą, uruchomi też gry ze Steama i innych platform. Tyle że PlayStation 6 wciąż najprawdopodobniej pozostanie przystępną cenowo konsolą w cenie poniżej 3000 zł.

Większość kupujących konsolę nie potrzebuje funkcji peceta, więc następne PS6 powinno wygrać niższą ceną. Co z tego, że przyszły Xbox będzie uruchamiał gry z Windowsa, jak typowy Kowalski zobaczy wyższą cenę i wybierze PlayStation.

Albert Żurek 23.10.2025 19:35

