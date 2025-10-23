REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Gry

Xbox coraz dalej od graczy. Największy błąd Microsoftu

Prezeska Xbox potwierdziła, że kolejna konsola będzie droga. Nie mam dobrych wiadomości dla Microsoftu - to może się nie przyjąć. 

Albert Żurek
PlayStation 6 kontra next gen xbox
REKLAMA

Siłą konsol do gier zawsze była ich cena.  Tego typu sprzęty od początku były tańsze niż komputery, zapewniając przy tym świetną wydajność i komfort grania - właśnie do tego zostały stworzone. Wystarczy spojrzeć na obecną konsolę PS5, którą w promocjach można kupić za mniej niż 2000 zł. Następna generacja Xboxa jednak odejdzie od tej zasady.

REKLAMA

Kolejna konsola Microsoftu będzie droga i potężna. Tak mówi prezes Xboxa

Sarah Bond - prezeska Xboxa - w ostatnim wywiadzie zdradziła, że następna konsola będzie "bardzo ekskluzywnym, starannie dobranym doświadczeniem". O obecnej generacji Xboxa Series X | S oraz podstawowej PlayStation 5 nie można tego powiedzieć. Nie są to sprzęty z półki premium, a przystępne cenowo rozwiązania stworzone dla typowego Kowalskiego, który nie chce wydawać zbyt wiele na konsolę i po prostu grać. 

Nie bez powodu PlayStation 5 Pro, kosztujące 3500 zł, cieszy się znacznie mniejszą popularnością niż podstawowa wersja PS5. Jasne, wersja Pro jest szybsza, ale wzrost wydajności w stosunku do ceny nie jest wcale tak spektakularny. Producenci konsol często tracą na ich produkcji - zyskują przede wszystkim na grach i usługach.

Nowy Xbox ma być kolejnym krokiem w świecie grania. Wcześniej pojawiły się doniesienia, że sprzęt nie będzie zwykłą konsolą, a połączeniem komputera osobistego z Windowsem oraz konsoli. Zapowiedź drogiego produktu sugeruje, że Microsoft porzuci dotychczasowe podejście skupiające się na maksymalnej optymalizacji mniej zaawansowanego sprzętu.

Dzisiejsze komputery z wyższej półki oferujące najlepsze komponenty: karty graficzne GeForce RTX lub Radeon RX klasy 70 bądź wyższe, połączone z nowoczesnymi procesorami pokroju Ryzen 7000/9000, kosztują tysiące złotych. Fakt, że Microsoft będzie produkował jedną konfigurację z jednym czipem od AMD w teorii pozwoli mu na cięcie kosztów, ale sprzęt premium raczej tani nie będzie. 

Wcześniej pojawiły się informacje, że konsola może kosztować ok. 800 dol. (czyli 4000 zł), co moim zdaniem trochę nie pasuje do sprzętu z najwyższej półki. Wystarczy tylko spojrzeć na to, że obecny przenośny Xbox Rog Ally X został wyceniony na 3799 zł. I tak - jest to produkt z półki premium, natomiast zwykła konsola powinna być jeszcze bardziej zaawansowana. Musimy pamiętać, że w środku przenośnego Xboxa zastosowano ograniczony czip stworzony z myślą o graniu na baterii. W praktyce następny, zwykły Xbox może kosztować jeszcze więcej.

Współczuję Microsoftowi. PlayStation nie musi zmieniać strategii, a i tak zostanie królem

W głowach graczy PlayStation jest tą lepszą konsolą do gier - głównie przez dawne widmo ekskluzywnych produkcji stworzonych przez Sony. Wiele z nich dzisiaj trafia też na Windowsa, a jeśli następny Xbox będzie hybrydą, uruchomi też gry ze Steama i innych platform. Tyle że PlayStation 6 wciąż najprawdopodobniej pozostanie przystępną cenowo konsolą w cenie poniżej 3000 zł.

Większość kupujących konsolę nie potrzebuje funkcji peceta, więc następne PS6 powinno wygrać niższą ceną. Co z tego, że przyszły Xbox będzie uruchamiał gry z Windowsa, jak typowy Kowalski zobaczy wyższą cenę i wybierze PlayStation.

REKLAMA

Więcej podobnych artykułów znajdziesz na Spider's Web:

REKLAMA
Albert Żurek
23.10.2025 19:35
Tagi: Konsole do gierMicrosoftPlayStationXbox
Najnowsze
19:00
Huawei Pura80 w dwóch wersjach. Bierzesz Ultra czy Pro?
Aktualizacja: 2025-10-23T19:00:09+02:00
18:42
Microsoft zmieni ci Menu Start. Ile razy można?
Aktualizacja: 2025-10-23T18:42:50+02:00
18:13
Już tak nie pogadasz z ChatGPT. Koniec tego dobrego
Aktualizacja: 2025-10-23T18:13:28+02:00
17:17
iPhone jak puderniczka. Gdzieś to już widziałem
Aktualizacja: 2025-10-23T17:17:28+02:00
16:48
Leo Express chce, żebyś nazwał ich pociąg. Odważnie
Aktualizacja: 2025-10-23T16:48:57+02:00
16:23
Polska przyspiesza z dronami. Wróg nawet nie usłyszy
Aktualizacja: 2025-10-23T16:23:20+02:00
15:38
Będziecie latać drożej. Podziękujcie urzędnikom unijnym
Aktualizacja: 2025-10-23T15:38:48+02:00
15:01
Koleo dogadało się z FlixBusem. Koniec żonglowania apkami
Aktualizacja: 2025-10-23T15:01:09+02:00
12:51
Teraz to już naprawdę koniec awizo. Wchodzi nowy obowiązek
Aktualizacja: 2025-10-23T12:51:21+02:00
12:31
Świetna nowość w mObywatelu. Dają darmo płatną funkcję
Aktualizacja: 2025-10-23T12:31:27+02:00
11:40
Przełomowa zmiana w PKP Intercity. Wreszcie zaplanujesz pociąg jak samolot
Aktualizacja: 2025-10-23T11:40:25+02:00
11:19
Nazywa się Sam Sung i pracował w Apple. Jego życie było koszmarem
Aktualizacja: 2025-10-23T11:19:03+02:00
10:41
Google: "nasz komputer kwantowy będzie użyteczny". Chcielibyśmy w to wierzyć
Aktualizacja: 2025-10-23T10:41:18+02:00
10:04
Pierwszy raz na PGA? Tego miejsca nie możesz przegapić
Aktualizacja: 2025-10-23T10:04:29+02:00
9:42
Nikt nie chce cienkiego iPhone'a. Apple wtopił, ale i tak wyjdzie na swoje
Aktualizacja: 2025-10-23T09:42:07+02:00
9:04
Są pierwsze opakowania z kaucją. No wreszcie coś drgnęło
Aktualizacja: 2025-10-23T09:04:54+02:00
8:51
Amazon da kurierom okulary. To już nie inwigilacja, ale niewolnictwo
Aktualizacja: 2025-10-23T08:51:21+02:00
7:50
Google ustawi ci limit na oglądanie Shortów na YouTube. Podziękujesz mu
Aktualizacja: 2025-10-23T07:50:43+02:00
6:21
Wiemy, co rozbiło szybę Boeinga. Totalny niefart
Aktualizacja: 2025-10-23T06:21:14+02:00
6:19
Apple ma problem z liczeniem. Zapodzieje się jeden iPhone
Aktualizacja: 2025-10-23T06:19:00+02:00
6:15
Jest co najmniej 5 powodów, by odwiedzić Audio Video Show 2025. Musisz
Aktualizacja: 2025-10-23T06:15:00+02:00
6:00
Biedronka wywala plastik i pokazuje liczby. Aż kręci się w głowie
Aktualizacja: 2025-10-23T06:00:00+02:00
21:07
Nie działa ci Spotify na Androidzie? Serwis mówi, że ma problemy
Aktualizacja: 2025-10-22T21:07:21+02:00
20:30
Jak blokować niechciane połączenia telefoniczne? Poradnik
Aktualizacja: 2025-10-22T20:30:33+02:00
19:45
Mova pozamiata Polskę. Ma odkurzacze, suszarki, kosiarki, kuwetę i… grill
Aktualizacja: 2025-10-22T19:45:00+02:00
19:01
Google pokazał, co Rosjanie wyprawiają w Polsce. Przerażające
Aktualizacja: 2025-10-22T19:01:39+02:00
18:25
Sklonowali nawet Black Hawka. Chińczycy są niemożliwi
Aktualizacja: 2025-10-22T18:25:44+02:00
17:53
Microsoft się nie bał i.. skopiował. Nową funkcję Windowsa znasz z Androida
Aktualizacja: 2025-10-22T17:53:04+02:00
16:58
Duża zmiana aplikacji Allegro. Nikt nie czekał, wszyscy potrzebowali
Aktualizacja: 2025-10-22T16:58:03+02:00
16:09
iPhone 17 Pro zmienia kolor. Uważaj, jak czyścisz, bo się doigrasz
Aktualizacja: 2025-10-22T16:09:57+02:00
15:53
Przed Rosją będziemy się bronić bagnami. I jeszcze środowisko skorzysta
Aktualizacja: 2025-10-22T15:53:51+02:00
15:32
YouTube ogłosił wojnę z fałszywymi treściami. Tylko udaje, że coś robi
Aktualizacja: 2025-10-22T15:32:53+02:00
15:08
Nowości w Messengerze i WhatsAppie. Ochronią cię przed własną głupotą
Aktualizacja: 2025-10-22T15:08:20+02:00
14:44
Polacy jak pingwin z mema. "Teraz już nie chcemy promocji w PKP Intercity"
Aktualizacja: 2025-10-22T14:44:58+02:00
14:14
Abonament albo prepaid - a może coś pomiędzy? Sprawdź, co lepsze
Aktualizacja: 2025-10-22T14:14:54+02:00
13:26
Okulary Samsunga nadchodzą. Czuję, że będzie o nich głośno
Aktualizacja: 2025-10-22T13:26:50+02:00
12:51
Nowy przekręt na paczkę. Tym razem oszuści zagrali inaczej
Aktualizacja: 2025-10-22T12:51:08+02:00
11:30
Trump dopiął swego. Coca-Cola zmieniła recepturę
Aktualizacja: 2025-10-22T11:30:14+02:00
10:53
Uber dał kierowcom dodatkową fuchę. Pomysł "dystopijny" i "ponury"
Aktualizacja: 2025-10-22T10:53:48+02:00
9:51
Składany iPad utknął. Apple przesadził
Aktualizacja: 2025-10-22T09:51:39+02:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA