PlayStation 6 zagrożone. Następny Xbox będzie potężny

Gracze konsolowi mają znacznie prościej: korzystają z jednego sprzętu, kupują na niego gry nie martwiąc się czy dana produkcja będzie działać dobrze (i czy w ogóle zadziała). Nie sprawdzają wymagań technicznych tak jak gracze z laptopami i komputerami stacjonarnymi. Konsole jednak zawsze są znacznie słabsze od pecetów pod względem mocy obliczeniowej - te sprzęty wychodzą raz na kilka lat, więc trudno się dziwić. Nowy Xbox jednak zaskoczy.

Następny Xbox będzie potężny. Komponenty, o których ci się nie śniło

Obecna generacja PlayStation 5 i Xbox Series X jest na równi jeśli chodzi o moc obliczeniową. Gry działają podobnie na obu konsolach - oczywiście te, które trafiają na obie platformy - wiele produkcji Sony zagramy tylko na PlayStation. Nowy przeciek sugeruje, że w przypadku następnej generacji różnice będą znacznie bardziej widoczne.

Następny Xbox ma być znacznie wydajniejszy niż PlayStation 6. Z czego ma to wynikać? Oczywiście z faktu zastosowania bardziej zaawansowanych komponentów. Projekt nazwany Xbox Magnus ma wykorzystywać najpotężniejszy układ APU, jaki kiedykolwiek trafił do konsumenckiej konsoli. Tworzeniem czipów do Xboxów i PlayStation zajmuje się AMD, a więc nadchodzące układy będą bazować na tzw. chipletach o powierzchni 408 mm².

Jednostka ma składać się zarówno ze zintegrowanego GPU o powierzchni 264 mm², jak i CPU o powierzchni 144 mm². Za produkcję czipów będzie odpowiadać firma TSMC, która tworzy także układy dla Apple’a (seria A oraz M), NVIDII (GeForce RTX) oraz Qulacomma (Snapdragon).

Jeśli chodzi o procesor, ten będzie składał się z aż 11 rdzeni: trzech w architekturze Zen 6 oraz ośmiu Zen 6c. Dodam, że obecne najnowsze procesory AMD Ryzen 9000 bazują na Zen 5. Układ graficzny natomiast jest zbudowany z 68 jednostek obliczeniowych RDNA 5 (UDNA). Obecna najpotężniejsza karta graficzna AMD Radeon RX 9070 XT bazuje na RDNA 4 i ma do dyspozycji aż 64 jednostki obliczeniowych.

W połączeniu z nową architekturą nadchodzący Xbox przewyższy dużą część obecnych komputerów - osobiście obstawiałbym, że będzie miał moc obliczeniową podobną do RTX-a 5080. RX 9070 XT oferuje wydajność RTX-a 5070 Ti, a tutaj będziemy mięć więcej jednostek obliczeniowych i nowszą technologię.

Poza wydajnymi CPU i GPU w urządzeniu znajdzie się nawet 48 GB pamięci GDDR7 dla procesora i układu graficznego oraz dedykowany czip NPU o wydajności 110 TOPS. Dodam, że obecna generacja PS5 ma tylko 16 GB pamięci GDDR6 dla procesora i układu graficznego.

Skąd więc taka różnica? Już wcześniej dowiedzieliśmy się, że Xbox następnej generacji obsłuży zarówno z gry Xboxa, jak i Windowsa. Będzie to zatem bardziej komputer gamingowy niż konsola taka jak PlayStation - stąd dużo potężniejsze CPU i GPU oraz masa pamięci. Dzisiejsze komputery do gier najczęściej oferują 32 GB pamięci operacyjnej i karty graficzne z 16 GB pamięci wideo, stąd 48 GB GDDR7 ma sens. Gry z Windowsa nie cieszą się tak dobrą optymalizacją jak te projektowane z myślą o konsolach. Wynika to jednak z faktu, że konsole oferują identyczny sprzęt, a komputery - miliony konfiguracji sprzętowych.

Xbox może będzie lepszy, ale za to droższy od PlayStation 6

Problemem jest to, PlayStation 6 wcale nie będzie dużo wolniejsze. W nowej konsoli Sony zastosuje układ AMD RDNA 5 z 52-54 jednostkami obliczeniowymi, a więc też będzie szybko. Sony będzie mogło zaoszczędzić na innych komponentach: np. pamięci, ponieważ PS6 nie będzie musiało obsługiwać gier z PC, a więc twórcy mogą skupić się na optymalizacji.

Lepsza specyfikacja wiąże się też z wyższą ceną. Xbox kolejnej generacji ma być znacznie droższy - mówi się o cenie na poziomie 800 dol. (ok. 4000 zł). Sony raczej zachowa dotychczasową wycenę i pozostanie na poziomie ok. 2500 zł. Co z tego, że będzie trochę szybciej, jak Xbox wciąż pozostanie Xboxem.

Albert Żurek 15.10.2025 17:30

