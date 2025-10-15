REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Sprzęt

PlayStation 6 zagrożone. Następny Xbox będzie potężny

Nadchodząca konsola PlayStation 6 będzie miała mocnego konkurenta ze strony Microsoftu. Kolejny Xbox ma przewyższyć możliwościami sprzęt od Sony. Czy jednak ktokolwiek będzie na to patrzył?

Albert Żurek
XBox poteżny
REKLAMA

Gracze konsolowi mają znacznie prościej: korzystają z jednego sprzętu, kupują na niego gry nie martwiąc się czy dana produkcja będzie działać dobrze (i czy w ogóle zadziała). Nie sprawdzają wymagań technicznych tak jak gracze z laptopami i komputerami stacjonarnymi. Konsole jednak zawsze są znacznie słabsze od pecetów pod względem mocy obliczeniowej - te sprzęty wychodzą raz na kilka lat, więc trudno się dziwić. Nowy Xbox jednak zaskoczy.

REKLAMA

Następny Xbox będzie potężny. Komponenty, o których ci się nie śniło

Obecna generacja PlayStation 5 i Xbox Series X jest na równi jeśli chodzi o moc obliczeniową. Gry działają podobnie na obu konsolach - oczywiście te, które trafiają na obie platformy - wiele produkcji Sony zagramy tylko na PlayStation. Nowy przeciek sugeruje, że w przypadku następnej generacji różnice będą znacznie bardziej widoczne.

Następny Xbox ma być znacznie wydajniejszy niż PlayStation 6. Z czego ma to wynikać? Oczywiście z faktu zastosowania bardziej zaawansowanych komponentów. Projekt nazwany Xbox Magnus ma wykorzystywać najpotężniejszy układ APU, jaki kiedykolwiek trafił do konsumenckiej konsoli. Tworzeniem czipów do Xboxów i PlayStation zajmuje się AMD, a więc nadchodzące układy będą bazować na tzw. chipletach o powierzchni 408 mm².

Jednostka ma składać się zarówno ze zintegrowanego GPU o powierzchni 264 mm², jak i CPU o powierzchni 144 mm². Za produkcję czipów będzie odpowiadać firma TSMC, która tworzy także układy dla Apple’a (seria A oraz M), NVIDII (GeForce RTX) oraz Qulacomma (Snapdragon).

Jeśli chodzi o procesor, ten będzie składał się z aż 11 rdzeni: trzech w architekturze Zen 6 oraz ośmiu Zen 6c. Dodam, że obecne najnowsze procesory AMD Ryzen 9000 bazują na Zen 5. Układ graficzny natomiast jest zbudowany z 68 jednostek obliczeniowych RDNA 5 (UDNA). Obecna najpotężniejsza karta graficzna AMD Radeon RX 9070 XT bazuje na RDNA 4 i ma do dyspozycji aż 64 jednostki obliczeniowych.

W połączeniu z nową architekturą nadchodzący Xbox przewyższy dużą część obecnych komputerów - osobiście obstawiałbym, że będzie miał moc obliczeniową podobną do RTX-a 5080. RX 9070 XT oferuje wydajność RTX-a 5070 Ti, a tutaj będziemy mięć więcej jednostek obliczeniowych i nowszą technologię.

Poza wydajnymi CPU i GPU w urządzeniu znajdzie się nawet 48 GB pamięci GDDR7 dla procesora i układu graficznego oraz dedykowany czip NPU o wydajności 110 TOPS. Dodam, że obecna generacja PS5 ma tylko 16 GB pamięci GDDR6 dla procesora i układu graficznego.

Skąd więc taka różnica? Już wcześniej dowiedzieliśmy się, że Xbox następnej generacji obsłuży zarówno z gry Xboxa, jak i Windowsa. Będzie to zatem bardziej komputer gamingowy niż konsola taka jak PlayStation - stąd dużo potężniejsze CPU i GPU oraz masa pamięci. Dzisiejsze komputery do gier najczęściej oferują 32 GB pamięci operacyjnej i karty graficzne z 16 GB pamięci wideo, stąd 48 GB GDDR7 ma sens. Gry z Windowsa nie cieszą się tak dobrą optymalizacją jak te projektowane z myślą o konsolach. Wynika to jednak z faktu, że konsole oferują identyczny sprzęt, a komputery - miliony konfiguracji sprzętowych.

Xbox może będzie lepszy, ale za to droższy od PlayStation 6

Problemem jest to, PlayStation 6 wcale nie będzie dużo wolniejsze. W nowej konsoli Sony zastosuje układ AMD RDNA 5 z 52-54 jednostkami obliczeniowymi, a więc też będzie szybko. Sony będzie mogło zaoszczędzić na innych komponentach: np. pamięci, ponieważ PS6 nie będzie musiało obsługiwać gier z PC, a więc twórcy mogą skupić się na optymalizacji.

Lepsza specyfikacja wiąże się też z wyższą ceną. Xbox kolejnej generacji ma być znacznie droższy - mówi się o cenie na poziomie 800 dol. (ok. 4000 zł). Sony raczej zachowa dotychczasową wycenę i pozostanie na poziomie ok. 2500 zł. Co z tego, że będzie trochę szybciej, jak Xbox wciąż pozostanie Xboxem.

REKLAMA

Więcej o grach przeczytasz na Spider's Web:

REKLAMA
Albert Żurek
15.10.2025 17:30
Tagi: MicrosoftPlayStationXbox
Najnowsze
16:59
Do ceny MacBooka dolicz 300 zł. Wkurzysz się, gdy otworzysz pudełko
Aktualizacja: 2025-10-15T16:59:50+02:00
16:40
M5 to serce nowych Maców i iPadów. Apple mówi, czym miażdży konkurencję
Aktualizacja: 2025-10-15T16:40:35+02:00
16:23
Ile kasy za nowe iPady i MacBooki z M5? Mamy polskie ceny
Aktualizacja: 2025-10-15T16:23:25+02:00
16:20
Jest nowy MacBook Pro z M5. Apple znowu podniósł mi ciśnienie
Aktualizacja: 2025-10-15T16:20:18+02:00
15:49
Nowy iPad Pro jest potężny. Możesz wywalić komputer
Aktualizacja: 2025-10-15T15:49:52+02:00
15:16
Robią telefon wolny od inwigilacji. Apple i Google ich znienawidzą
Aktualizacja: 2025-10-15T15:16:16+02:00
14:35
PKP Intercity bije rekord. Śmieje się konkurencji w twarz
Aktualizacja: 2025-10-15T14:35:00+02:00
13:58
iPhone 17 wyparował ze sklepów. Gdzie go kupić - świeże info
Aktualizacja: 2025-10-15T13:58:41+02:00
13:14
Allegro ruszyło z nową promocją. Wystarczy szepnąć słówko
Aktualizacja: 2025-10-15T13:14:58+02:00
12:56
Były szef Intela nie owija w bawełnę. Żyjemy po uszy w bańce
Aktualizacja: 2025-10-15T12:56:23+02:00
12:15
Po cmentarzu kursuje nietypowy autobus. Nie szukaj kierowcy
Aktualizacja: 2025-10-15T12:15:53+02:00
11:55
Microsoft sprawia, że generowanie obrazków ma wreszcie sens. Co za jakość
Aktualizacja: 2025-10-15T11:55:18+02:00
11:16
Bank rozdaje Apple Watche. Biegiem, zanim się skończą
Aktualizacja: 2025-10-15T11:16:00+02:00
10:39
YouTube totalnie odświeża wygląd. Nie powiem, od razu lepiej
Aktualizacja: 2025-10-15T10:39:56+02:00
9:57
Listonosz na GPS-ie. Rząd mówi: za dużo byśmy wiedzieli
Aktualizacja: 2025-10-15T09:57:17+02:00
9:19
Składany Pixel nie wytrzymał testu. Wybuchł jak petarda
Aktualizacja: 2025-10-15T09:19:33+02:00
8:25
Apple potwierdza nowego MacBooka. Rozepnijcie portfele
Aktualizacja: 2025-10-15T08:25:09+02:00
8:05
Samsung z przytupem otwiera nowy rozdział. Apple przełyka ślinę
Aktualizacja: 2025-10-15T08:05:19+02:00
6:32
Słabszy wzrok? Ten kwas może to cofnąć
Aktualizacja: 2025-10-15T06:32:00+02:00
6:13
Polskie wojsko z nową jednostką. "Nie kupować, a tworzyć"
Aktualizacja: 2025-10-15T06:13:00+02:00
6:01
Odkryli kosmiczne pierścienie zagłady. Rekordowy układ
Aktualizacja: 2025-10-15T06:01:00+02:00
5:48
Chiński czołg nowej ery. Widzi, strzela i znika
Aktualizacja: 2025-10-15T05:48:00+02:00
22:07
Netflix od Apple'a ma nową nazwę. Teraz się pogubisz
Aktualizacja: 2025-10-14T22:07:42+02:00
19:48
Karty graficzne płoną. Zawiodło nowe złącze
Aktualizacja: 2025-10-14T19:48:09+02:00
19:39
Revolut ze świetną nowością. Łatwiej zrobisz przelew
Aktualizacja: 2025-10-14T19:39:17+02:00
19:31
Biedronka postawi tysiące automatów. Pobiegniesz z butelkami
Aktualizacja: 2025-10-14T19:31:55+02:00
18:18
Facebook pomoże znaleźć pracę. Nowa funkcja już tu jest
Aktualizacja: 2025-10-14T18:18:38+02:00
17:58
Nowa funkcja w Windowsie. Łatwiej obsłużysz komputer
Aktualizacja: 2025-10-14T17:58:09+02:00
17:54
Chaos w służbach. System bez zgody ABW
Aktualizacja: 2025-10-14T17:54:35+02:00
17:23
Pokazał, dlaczego warto segregować. "Wyglądają jak jedno auto, ale działają jak dwa"
Aktualizacja: 2025-10-14T17:23:20+02:00
17:20
Niezwykły widok na niebie. Następna szansa w 3175 roku
Aktualizacja: 2025-10-14T17:20:57+02:00
16:54
Możesz mieć własny superkomputer. Zmieści się w plecaku
Aktualizacja: 2025-10-14T16:54:39+02:00
15:57
HyperX Cloud Alpha 2 gra 250 godzin (!), a SoloCast 2 zadziała wszędzie – przegląd nowości
Aktualizacja: 2025-10-14T15:57:26+02:00
15:46
Przez lata namawiałem was na 2FA. Android wszystko zepsuł
Aktualizacja: 2025-10-14T15:46:27+02:00
15:05
Nowe przyciski na ulicach. Wciśniesz i będzie bezpiecznie
Aktualizacja: 2025-10-14T15:05:54+02:00
13:01
Anielski orszak dla Windowsa 10. To już dziś
Aktualizacja: 2025-10-14T13:01:17+02:00
11:37
BLIK szykuje nową usługę. Będzie zwracać ci kasę
Aktualizacja: 2025-10-14T11:37:53+02:00
10:55
Wi-Fi 8 już w drodze. A ty nawet nie masz Wi-Fi 7
Aktualizacja: 2025-10-14T10:55:08+02:00
10:27
Wielka awaria numerów alarmowych. Nie dodzwonisz się
Aktualizacja: 2025-10-14T10:27:10+02:00
9:16
Apple kupuje prąd od Polaków. Weszła wieloletnia umowa
Aktualizacja: 2025-10-14T09:16:04+02:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA