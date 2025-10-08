REKLAMA
Xbox Game Pass droższy nie dla wszystkich. Microsoft się zlitował

Xbox Game Pass wcale nie musi być droższy. Niektórzy użytkownicy wciąż mogą korzystać ze starej ceny. W Polsce też!

Albert Żurek
Microsoft się zlitował. Dla wielu Xbox Game Pass nie jest droższy
W ubiegłym tygodniu Microsoft spotkał się z niemałym hejtem od społeczności graczy. Gigant zdecydował się na podwyższenie cen abonamentu Game Pass na całym świecie. Nie są to małe różnice w Polsce mówimy o ponad 40 zł - najdroższy pakiet Game Pass Ultimate kosztuje teraz aż 115 zł/mies. Na szczęście nie dotyczy to każdego.

Xbox Game Pass niby jest droższy, ale nie dla wszystkich

Obecni użytkownicy Game Passa Ultimate (czyli tego najdroższego) mają szczęście. Microsoft twierdzi, że podwyżka cen abonamentu obejmuje tylko nowych klientów. Korzystający z krajów takich jak Polska (ale też Niemcy czy Irlandia) zachowają dotychczasowe ceny.

Microsoft zaczął rozsyłać wiadomości do klientów. Treść brzmi:

Ostatnio być może dotarty do Ciebie informacje o zmianach cen subskrypcji Xbox Game Pass. Na chwilę obecną podwyżki te obejmą wyłącznie nowe zakupy i nie wpłyną na Twoją obecną subskrypcję w regionie, w którym mieszkasz, pod warunkiem że korzystasz z planu odnawialnego cyklicznie. 

Oznacza to, że użytkownicy korzystający z rozliczeń cyklicznych - np. comiesięcznych, mogą liczyć na dotychczasową cenę. W wątku Reddit polskiego użytkownika Hydraulik2K12 możemy przeczytać, że w jego przypadku cena Game Pass Ultimate wynosi 62,99 zł/mies. Jest to zatem jeszcze starsza cena, która obowiązywała przed podwyżkami cen w 2024 r. W jego przypadku różnica między starą a nową wynosi zatem ponad 50 zł!

Microsoft jednak twierdzi, że jeśli zdecydujemy się zrezygnować z abonamentu i go anulujemy, ponowny zakup będzie już na innych warunkach z nową ceną wynoszącą 115 zł/mies. Oprócz tego Microsoft ma informować o zmianach na koncie z 60-dniowym wyprzedzeniem.

Jeśli zdecydujesz się na anulowanie swojego bieżącego planu i ponowny zakup, opłata zostanie naliczona według nowej, obowiązującej stawki. Jeśli z jakiegokolwiek powodu na Twoim koncie nastąpią zmiany, powiadomimy Cię o tym z co najmniej 60-dniowym wyprzedzeniem. Będziesz mieć możliwość anulowania lub zmiany planu subskrypcji w dowolnym momencie.

Wiecie, co jest najciekawsze? Że użytkownicy z innych krajów takich jak Stany Zjednoczone czy Wielka Brytania nie mają takiego szczęścia - u nich cena abonamentu Game Pass wzrasta nawet w przypadku obecnych klientów. Różnice wynikają z lokalnych przepisów obowiązujących w Unii Europejskiej.

Sam Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów walczy z przedsiębiorstwami, które bez zgody użytkownika podwyższają ceny swoich subskrypcji. W 2023 r. urząd stwierdził, że klient musi wyrazić zgodę na pobranie większej sumy pieniędzy (np. za pomocą formularza mailowego lub w inny sposób), jeśli tylko dojdzie do sytuacji zwiększenia opłaty za abonament. Przepisy Unii Europejskiej są bezwzględne dla gigantów technologicznych, ale to dobrze.

Nie wiemy, jak długo Microsoft będzie utrzymywał takie podejście. Być może "powiadomimy Cię o tym z co najmniej 60-dniowym wyprzedzeniem" oznacza, że w ciągu dwóch miesięcy firma postanowi zwiększyć ceny abonamentu Game Pass także dla obecnych klientów. Trudno powiedzieć. Obecnie możemy jednak cieszyć się, że podwyżka nie dotyczy wszystkich użytkowników. 

Od siebie dodam, że wciąż istnieją sposoby nabycia Game Passa Ultimate w starej cenie dla nowych klientów. Sklepy z elektroniką takie jak Media Expert sprzedają bowiem kody aktywacyjne w znacznie niższych cenach - 3-miesięczny pakiet kosztuje 200 zł.  

Albert Żurek
08.10.2025 18:01
Tagi: Game PassMicrosoftXbox
