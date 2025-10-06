#B69AFF
Microsoft ucina spekulacje o Xboxie. Gracze mogą zacierać ręce

Przedstawiciele koncernu w oficjalnym oświadczeniu potwierdzili kontynuację prac nad sprzętem następnej generacji, cytując przy tym podpisane z AMD strategiczne partnerstwo.

Maciej Gajewski
czy będzie następny xbox
Microsoft przypominający o sobie i swojej przyszłej konsoli to odpowiedź na spekulacje, które zyskały na sile po ostatnich drastycznych podwyżkach cen Xbox Game Pass Ultimate - z 74 zł do aż 115 zł miesięcznie i skupienie uwagi firmy przede wszystkim na streamingu, gamingu na PC oraz na… PlayStation.

Microsoft w oświadczeniu dla Windows Central podkreślił jednoznacznie: Aktywnie inwestujemy w przyszłe konsole i urządzenia własnej produkcji, projektowane, opracowywane i budowane przez Xbox. Firma odniosła się także do czerwcowego partnerstwa z AMD, które ma kluczowe znaczenie dla rozwoju nowej generacji sprzętu.

Prezes działu Xbox, Sarah Bond, już wcześniej zapowiadała największy skok technologiczny w historii konsol. Teraz te słowa nabierają nieco konkretniejszych kształtów - współpraca z AMD obejmuje nie tylko tradycyjne konsole stacjonarne, ale również urządzenia przenośne, systemy chmurowe i akcesoria. To wizja zintegrowanego ekosystemu, gdzie gracze mogą korzystać ze swoich gier wszędzie, gdzie chcą.

Plotki z wiarygodnych źródeł. AMD Magnus - serce nowej generacji

xbox-series-x-1-10-1
Xbox Series X

Kluczowym elementem planów Microsoftu ma być układ AMD Magnus, oparty na architekturze Zen 6 i grafice RDNA 5. Ten zaawansowany APU ma oferować wydajność zbliżoną do karty GeForce RTX 5070 Ti, co oznaczałoby ogromny skok jakościowy w porównaniu do obecnej generacji.

Magnus charakteryzuje się nietypową konfiguracją - 11 rdzeni procesora (3 Zen 6 i 8 Zen 6c) oraz ogromną sekcją GPU o powierzchni 264 mm². Układ ma wykorzystywać pamięć GDDR7 i oferować znacznie szerszą magistralę niż obecne konsole. Takie parametry sugerują, że Microsoft nie żartuje z wspomnianymi obietnicami rewolucyjnego skoku technologicznego.

Architekt Xbox Series X|S, Jason Ronald, podkreślił na łamach oficjalnego podcastu Xboxa trzy kluczowe cele nowej generacji: kompatybilność między urządzeniami, neural rendering oraz zaawansowane wykorzystanie AI.

Dla entuzjastów grania na konsolach do gier to dobre wieści. Rynek jako całość zdaje się odchodzić od zamkniętych platform do grania na rzecz wszechdostępności, co jest sprzeczne z filozofią biznesową konsol do gier, polegających na grach na wyłączność jako na jednym z głównych czynników prosprzedażowych. Gdyby Xbox opuścił ten rynek, pozostałyby na nim właściwie tylko PlayStation, Nintendo Switch i Steam Deck - z czego tylko pierwsza z marek reprezentuje klasyczne podejście do stacjonarnych konsol. Konkurencja dla Sony jest potrzebna - nawet jeśli w danej chwili to japoński koncern zdaje się wygrywać w rankingu sympatii graczy.

Maciej Gajewski
06.10.2025 19:54
Tagi: Konsole do gierMicrosoftXbox
