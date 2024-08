Taka sytuacja - Gry Microsoftu będą lepsze na PlayStation niż na Xboksie

Producenci konsol do gier - wszyscy, bez wyjątku, nawet najmniej dotknięte przez różnorakie kryzysy Nintendo - mają pewien problem. Statystyki sprzedaży rok do roku jasno wykazują, że rynek jest już nasycony. Nie przybywa nowych konsolowych graczy, co najwyżej zmieniają barwy. Na przykład przez wymianę Xboxa One na PlayStation 5.