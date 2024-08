Wstydliwe wyznanie: kocham walkę w Concord - najmocniej hejtowanej grze w 2024

Nie są to spostrzeżenia urojone. Sam nazwałem Concord festiwalem LGBT w Harlemie, pisząc dla was wrażenia przedpremierowe. Bohaterowie they/them, niezwykle silna reprezentacja czarnoskórych czempionów, kompletny brak białych mężczyzn (Teo to Latynos) - tego nie da się nie widzieć. Pytanie, czy kogoś to razi. Mnie nie, bo twórczość ma to do siebie, że powinna być swobodna. Każdy twórca, także gier, powinien mieć okazję do realizacji wizji. Musi jednak liczyć się z tym, że komuś ta wizja się nie spodoba. Concord nie spodobał się natomiast baaardzo wielu graczom.