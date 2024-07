Concord nie zasłużył na hejt, dobrze się tu strzela - nasze wrażenia

Z tej perspektywy nie przeszkadza mi, że Concord to produkcja płatna, tak samo jak płatne jest np. Rainbow Six Siege. Problem polega na tym, że produkcja Sony posiada bardzo silną, w pełni darmową konkurencję: Valorant, Overwatch 2, Apex Legends - to wszystko tytuły do pobrania bez wydawania ani złotówki, podczas gdy Concord kosztuje 169 zł. I chociaż przyjemnie się w nim strzela, to nie jest to wystarczający argument do wydania ciężko zarobionych pieniędzy. Sam z premierowe Concord zagram chętnie, ale wątpię, by udało mi się przekonać znajomych.