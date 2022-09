Overwatch 2 to nie sequel. To nowy system biznesowy włożony do starej, świetnej gry - recenzja

Takie rozwiązanie jest ma sens. To przecież nie tak, że Blizzard trzyma bardziej wymagające tryby oraz lepszych herosów za mikro-transakcjami. Zdobywa się ich stopniowo, rozgrywka po rozgrywce. Trudno przyczepić się do tempa odblokowań. To jest akurat takie, by na spokojnie opanowywać podstawy kolejnych czempionów dodawanych do prywatnej kolekcji. Blizzard gra tutaj dosyć fair, mimo krytyki pojawiającej się w sieci. Co innego cena samych skórek - ta jest odczuwalnie wyższa niż w jedynce. Tanio już było.