"Nie oglądam telewizji"? Bzdura - streaming na telewizorach to wciąż niewielki ułamek

Jeśli myślisz, że serwisy streamingowe takie jak Netflix i YouTube zastąpiły klasyczną telewizję, to najzwyczajniej w świecie... mylisz się. Najnowsze dane jasno wskazują na dominację telewizji. VOD nawet nie jest bliski zrzucenia telewizji z tronu.

Albert Żurek
Oglądalność telewizja 2025
Może się wydawać, że era internetu i usług bazujących na szybkim połączeniu z siecią sprawia, że wiele wcześniej wykorzystywanych wynalazków idzie w zapomnienie. Wystarczy spojrzeć na SMS-y, które nie kojarzą się z nowoczesną komunikacją, a i tak wysyłamy je na potęgę. Operatorzy również nie rezygnują z ofert telewizyjnych, dodając je do pakietów z internetem.

Streaming jest coraz popularniejszy. Ale wciąż to mały ułamek

Nowe badanie przeprowadzone przez firmę Nielsen zatytułowane "The Gauge Polska" na lipiec 2025 r. ujawnia udział oglądalności poszczególnych platform na telewizorach w kraju nad Wisłą. Z raportu wynika, że po raz pierwszy w historii udział spędzonego czasu Polaków (osób powyżej czwartego roku życia) na oglądaniu platform streamingowych przekroczył 10 proc.

Dane również obejmują dokładne liczby ujawniające, co zawiera się w tym nieco ponad 10-procentowym udziale. Zdecydowanie najpopularniejszy jest YouTube, który stanowi 2,4 proc. udziału całkowitej oglądalności. 

To akurat nie powinno nikogo dziwić - ten serwis jest dostępny na większości Smart TV (nawet także tych starszych, bez Android TV lub Google TV). Poza tym, jest całkowicie darmowy - do korzystania z pełnych funkcji platformy Google’a nie trzeba płacić. Subskrypcja YouTube Premium co najwyżej pozwala pozbyć się reklam odtwarzanych w trakcie seansu.

Na drugim miejscu znalazł się Netflix z udziałem 1,8 proc. To zdecydowanie z najpopularniejszych płatnych serwisów streamingowych na rynku. Pozostałe usługi VOD takie jak Disney+, Prime Video i inne obejmują aż 5,9 proc. oglądalności łącznie. 

Telewizja wcale nie poszła do lamusa. Korzystamy z niej jak źli

Mimo rosnącego udziału streamingu, ten nijak ma się do popularności klasycznej telewizji. Z raportu dowiadujemy się, że zdecydowanie najpopularniejsza jest telewizja kablowa z 33,4-procentowym udziałem.

Na drugim miejscu w kwestii popularności mamy telewizję satelitarną z wynikiem 26,2 proc. Klasyczna, charakterystyczna antena w kształcie dysku wciąż jest popularna na ścianach i dachach polskich domów. Mimo że ta telewizja zapewnia gorszą jakość obrazu (co wynika z niższej przepustowości), jest to niezawodna technologia pozwalająca na odbiór telewizji w miejscach, gdzie nie ma innej infrastruktury kablowej. 

Na samym końcu podium znajduje się telewizja naziemna z wynikiem 23,2 proc. To zdecydowanie najtańszy sposób na uzyskanie dostępu do TV - wymaga tylko opłacania abonamentu RTV. W praktyce jednak wiele Polaków za niego nie płaci, co może wiązać się z wysokimi karami. 

Jeśli dodamy wszystkie wyniki oglądalności telewizji w poszczególnych technologii, wychodzi naprawdę spora wartość. Łączny udział to aż 82,8 proc., co jasno potwierdza ogromną popularność telewizji. Inne oglądane treści obejmują 7,1 proc. 

Albert Żurek
23.08.2025 15:00
Tagi: Streaming
