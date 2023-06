SMS-y odeszły do lamusa? Dobre sobie. Wysyłamy je na potęgę

Teoretycznie sukces SMS-ów łatwo wytłumaczyć. Jest więcej ludzi, to i więcej wiadomości się wysyła. Niby tak, ale przecież wiadomości tekstowe miały odejść, bo młodzi nie będą ich potrzebowali. Tymczasem jak widać kolejne pokolenie zgadza się z tym, co napisał Maciek kilka lat temu – SMS-y są pewne, więc korzysta się z nich wtedy, gdy np. internetowa sieć jest przeciążona. Na dodatek gdy na takich imprezach przeplatają się grupy znajomych, okazuje się, że ten korzysta z tego komunikatora, a ten z innego, to najłatwiej sięgnąć po SMS by zachować kontakt. Problem z głowy.