"Promki na Black Friday nie istnieją"? To zobacz te okazje na Allegro

Black Friday się jeszcze nie zaczął, a Allegro już zdążyło wrzucić zestaw okazji, które przeczą tezie o braku prawdziwych promocji. Dzisiejsze obniżki sprzętów Apple, JBL czy Kenwood są na tyle mocne, że trudno sobie wyobrazić, co przygotowano na sam Black Friday.

Malwina Kuśmierek
Promocje na Black Friday istnieją i mają się świetnie na Allegro
Jeśli ktoś twierdzi, że "prawdziwych promocji na Black Friday nie ma poza USA", to tegoroczne Black Weeks na Allegro są najlepszym dowodem, że mocne okazje są - i to nie tylko na sprzęty mało znanych marek. Część hitowych urządzeń potaniała już tak wyraźnie, że nie ma sensu czekać do samego Black Friday - realne oszczędności są dostępne tu i teraz.

Wybraliśmy najciekawsze przeceny, które pojawiły się w dzisiejszej dostawie promocji Black Weeks - świeże, jeszcze gorące i zdecydowanie nieoczywiste jak na okres przed właściwym Black Friday. Jeśli chcesz złapać realne oszczędności, zanim zrobi się naprawdę tłoczno, to właśnie te oferty powinny trafić do koszyka w pierwszej kolejności.

Laptop Apple MacBook Air 2025 13,6" (M4/16/256) niebieski za 3649 zł (-17 proc.)

MacBook Air z czipem M4 to lekki i niezwykle mobilny laptop, który w aktualnej promocji staje się jedną z najbardziej atrakcyjnych propozycji do pracy i nauki w całym segmencie premium. Jego smukła konstrukcja i niska waga sprawiają, że bez problemu zmieści się w plecaku lub torbie, a nawet 18 godzin pracy na baterii daje pełną swobodę działania poza biurem. Dużym atutem pozostaje wysoka wydajność - urządzenie jest zauważalnie szybsze niż wcześniejsze generacje, a brak wentylatora zapewnia absolutną ciszę podczas pracy. Jeśli szukasz laptopa, który połączy wygodę, świetny ekran Liquid Retina i pełną integrację z ekosystemem Apple, ta promocja jest jedną z lepszych okazji w całym okresie Black Weeks.

Laptop Apple MacBook Air 2025 13,6" (M4/16/256) niebieski za 3649 zł

Promocja na MacBook Air 2025 13,6 (M4/16/256) w cenie 3649 zł startuje w czwartek 27 listopada o godzinie 19:00

Laptop Apple MacBook Air 2025 13,6"
Smartfon Apple iPhone 16 Pro Max (256/biały) za 4999 zł (-14 proc.)

iPhone 16 Pro Max to zeszłoroczna perła w koronie Apple’a, która w trakcie Black Weeks zyskuje nowy atut - atrakcyjniejszą cenę przy zachowaniu pełnej, flagowej jakości. Smartfon oferuje ogromny, 6,9-calowy ekran Super Retina XDR i topową wydajność procesora A18 Pro, co czyni go idealnym wyborem dla wymagających użytkowników oraz osób dużo pracujących na telefonie. Tytanowa obudowa z Ceramic Shield oraz certyfikat IP68 gwarantują trwałość, która przewyższa większość konkurencji, a zestaw aparatów 48 MP z LiDAR-em pozostaje jednym z najlepszych w swojej klasie. Przy tej promocji trudno o bardziej kompletny i nowoczesny telefon - jeśli rozważasz iPhone'a, to z pewnością nie powinieneś przechodzić obojętnie obok tej oferty.

Smartfon Apple iPhone 16 Pro Max (256/biały) za 4999 zł

Promocja na iPhone'a 16 Pro Max w cenie 4999 zł startuje w czwartek 27 listopada o godzinie 19:00.

Apple iPhone 16 Pro Max (256/biały)
Słuchawki bezprzewodowe nauszne JBL Tune 770NC (czarne) za 199 zł (-23 proc.)

JBL Tune 770NC to słuchawki stworzone dla osób, które chcą balansować między ceną a funkcjami - i właśnie dlatego ich przecena na Black Weeks wygląda tak korzystnie. Słuchawki oferują adaptacyjną redukcję hałasu, która skutecznie wycisza otoczenie podczas nauki, pracy czy jazdy komunikacją, a do tego aż do 70 godzin pracy na jednym ładowaniu, co w tej klasie cenowej jest rzadkością. Lekką, składaną konstrukcję docenisz w podróży, a możliwość jednoczesnego połączenia z dwoma urządzeniami świetnie sprawdza się podczas pracy z laptopem i telefonem. W aktualnej cenie trudno znaleźć model, który łączy tak dobre brzmienie Pure Bass, długi czas działania i wygodę użytkowania.

Słuchawki bezprzewodowe nauszne JBL Tune 770NC (czarne) za 224 zł
Słuchawki bezprzewodowe nauszne JBL Tune 770NC (czarne)
Robot planetarny Kenwood KWL90.164SI Titanium Chef Patissier 1400W srebrny za 2249 zł (-21 proc.)

Kenwood Chef XL to niezastąpiony asystent kuchenny dla każdego, kto lubi gotować i chce przyspieszyć codzienne przygotowanie posiłków i smakołyków na rodzinne stoły. Dzięki 1400-watowemu silnikowi robot radzi sobie zarówno z ciężkimi ciastami, jak i delikatnymi kremami, a funkcja podgrzewanej misy pozwala szybciej wyrastać ciastu czy topić czekoladę, co jest wręcz zbawienne w przypadku niektórych wypieków. Wbudowana waga EASYWEIGH, dotykowy ekran CookAssist i sześć automatycznych programów sprawiają, że nawet trudniejsze przepisy stają się prostsze. To urządzenie, które realnie odciąża w kuchni, a jego promocja na Black Weeks czyni go atrakcyjnym wyborem dla każdego domowego kucharza szukającego sprzętu na lata.

Robot planetarny Kenwood KWL90.164SI Titanium Chef Patissier 1400W srebrny za 2249 zł
Robot planetarny Kenwood KWL90.164SI Titanium Chef Patissier 1400W
LEGO Minecraft 21268 Dom prosiaczka za 55 zł (-23 proc.)

Dom Prosiaczka to idealny prezent dla małych fanów Minecrafta, a dzięki obecnej przecenie na Allegro aż prosi się o wsunięcie pod choinkę. Zestaw pozwala zbudować pełną uroku konstrukcję z ogrodem, figurkami zwierząt i bohaterem w wilczej skórce, dzięki czemu dzieci natychmiast rozpoznają motywy znane z gry. Model oferuje wiele elementów do kreatywnej zabawy - od pola z ziemniakami i burakami po wnętrze z łóżkiem i stołem rzemieślniczym. To zestaw, który nie tylko zachwyca dzieci, ale też wspiera wyobraźnię przestrzenną, a jego obecna cena sprawia, że trudno znaleźć argumenty przeciwko kupnu.

LEGO Minecraft 21268 Dom prosiaczka za 55 zł
LEGO Minecraft 21268 Dom prosiaczka
Klocki magnetyczne Happy Kiddo 112 elementów za 98,49 zł (- 33 proc.)

Happy Kiddo to doskonała alternatywa dla LEGO, szczególnie jeśli zależy Ci na zabawce pobudzającej kreatywność. Wbudowane silne magnesy ułatwiają budowanie stabilnych konstrukcji, dzięki czemu dzieci nie frustrują się rozpadającymi się modelami, tylko z radością tworzą coraz wyższe wieże i bardziej skomplikowane kształty. Klocki są bezpieczne, lekkie i pozbawione ostrych krawędzi, co sprawia, że nadają się już dla 3-latków, a kolorowa instrukcja z pomysłami pomaga zacząć zabawę nawet początkującym. To zabawka, która wspiera myślenie przestrzenne, koordynację i kreatywność, a w tej cenie stanowi świetny prezent dla dzieci w każdym wieku.

Klocki magnetyczne Happy Kiddo 112 elementów za 98,49 zł
Klocki magnetyczne Happy Kiddo 112 elementów
Malwina Kuśmierek
27.11.2025 07:00
