Jaki smart prezent dla partnera lub rodzica? Postaw na RingConn i SKG na Black Friday

Dobrze dobrany prezent to nie tylko efektowny upominek. To przede wszystkim wyraz troski, zrozumienia i uwagi wobec codziennych trudności naszych partnerów i rodziców. Zamiast kolejnego smartwatcha, który trzeba ładować co noc i który często trafia na dno szuflady, może lepiej postawić na coś, co przynosi ulgę w bólu pleców, karku czy kolan? Albo na rozwiązanie, które monitoruje sen i zdrowie, nie przytłaczając funkcjami?

Zestresowany kark i napięcia po całym dniu? Mamy dla ciebie cztery ciekawe propozycje

Codzienny stres, praca w ciągłym napięciu, dźwiganie dzieci, wielogodzinne prowadzenie auta – wszystko to kumuluje się w jednym miejscu: karku i barkach. Nic więc dziwnego, że tak wiele osób cierpi na przewlekłe napięcia mięśni szyi, które często prowadzą do bólu głowy, rozdrażnienia i problemów ze snem. Właśnie dlatego masażer do karku to jeden z najbardziej trafionych prezentów. Jest nie tylko praktyczny, ale i relaksujący.

Na rynku dostępnych jest wiele tego typu urządzeń, jednak SKG jest światowym liderem łączenia smart technologii ze zdrowiem. Poniżej 4 urządzenia, które są dopasowane do różnych potrzeb, stylów życia i budżetów. Oto propozycje, które warto rozważyć przed tegorocznym Black Friday.

Siedząca praca, sztywne plecy? SKG W9 Pro działa jak twój prywatny, domowy fizjoterapeuta

Długie godziny przy biurku, brak ruchu, napięte lędźwie to niestety codzienność wielu z nas. Jeśli twój bliski pracuje zdalnie, wraca z biura z bólem pleców albo skarży się na napięcie w dolnej części kręgosłupa, to prezent w postaci SKG W9 Pro może być strzałem w dziesiątkę.

Ten nowoczesny pas na plecy łączy technologię TENS i EMS (czyli bezpieczną elektrostymulację mięśni i nerwów) z funkcją masażu i podgrzewania. W efekcie sprzęt przynosi ulgę i to bez wychodzenia z domu. Zakładasz pas, w aplikacji wybierasz tryb masażu, modyfikujesz parametry według własnych preferencji i po 15 minutach czujesz różnicę.

SKG G7 Pro Fold – składany masażer dla zapracowanych

Twój partner lub rodzic nie ma chwili wytchnienia? Od rana praca, potem zakupy, obowiązki domowe, a wieczorem jeszcze telefon z pracy albo opieka nad wnukami? W takim trybie nawet kilka minut relaksu jest na wagę złota. I właśnie z myślą o takich osobach powstał SKG G7 Pro Fold – inteligentny masażer, który doskonale wpisuje się w codzienny pośpiech, bez rezygnacji z komfortu.

Urządzenie wyróżnia się przemyślaną, składaną konstrukcją, dzięki temu łatwo je schować do szuflady, zabrać w podróż czy używać nawet w biurze. Wystarczy dosłownie chwila, by włączyć masaż, dobrać jeden z trybów i pozwolić, by 9 magicznych głowic masujących połączonych z ciepłem i delikatną elektrostymulacją rozluźniły napięte mięśnie karku i barków. Dodatkowo każdym z elementów masażu można zarządzać z poziomu aplikacji telefonie. To nie tylko technologia. To nowy rytuał dla osób, które wiecznie nie mają czasu dla siebie.

SKG H7 Ultra – dla tych, którzy lubią silne masaże

Są osoby, dla których delikatny masaż to za mało. Potrzebują wyraźnego ucisku, intensywnego rozluźnienia i działania, które naprawdę wchodzi w mięśnie. Jeśli ktoś z twoich bliskich należy właśnie do tej grupy – cierpi na chroniczne napięcia karku, sztywność barków, częste bóle głowy lub stresowe spięcia – SKG H7 Ultra będzie dla niego idealnym wyborem.

To masażer klasy premium, który nie tylko świetnie działa, ale i doskonale wygląda. Jego kremowo-złota obudowa nadaje mu elegancki, wręcz luksusowy charakter. Dzięki zaawansowanej technologii głębokiego masażu i funkcji podgrzewania, H7 Ultra potrafi zdziałać to, co do tej pory oferowała tylko wizyta u dobrego masażysty. A wszystko to w zaciszu własnego fotela, kiedy tylko pojawi się napięcie czy zmęczenie.

SKG 4098 – codzienna ulga za rozsądne pieniądze

Nie każdy potrzebuje urządzenia z dziesiątkami trybów i zaawansowanymi ustawieniami. Czasem najlepszy prezent to taki, który po prostu działa. SKG 4098 to klasyczny masażer do karku i szyi, który oferuje dokładnie to, czego potrzeba, mianowicie skuteczny masaż rozluźniający mięśnie i przynoszący ulgę już po kilku minutach użytkowania.

Urządzenie jest lekkie, poręczne i wyjątkowo proste w obsłudze. Wystarczy założyć je na kark, uruchomić i wybrać jeden z dostępnych trybów, a prądy TENS/EMS w połączeniu z ciepłym kompresem robią swoje. To doskonała propozycja dla rodzica, który nie jest fanem technologicznych nowinek, ale doceni codzienną ulgę dla spiętych mięśni. Prosty w formie, skuteczny w działaniu – SKG 4098 udowadnia, że dobry masaż nie musi kosztować fortuny.

Bóle kolan i zmęczone nogi? SKG W3 Pro zadziała tam, gdzie potrzeba

Stanie przez wiele godzin, chodzenie po twardym podłożu, praca fizyczna, a także zmiany zwyrodnieniowe lub reumatyczne – wszystko to sprawia, że kolana bywają jednym z najbardziej obciążonych i niedocenianych miejsc w naszym ciele. Jeśli twój rodzic lub partner często narzeka na ból kolan, napięcie w stawach lub wieczorne zmęczenie nóg, to właśnie dla niego stworzono SKG W3 Pro.

Ten nowoczesny masażer został zaprojektowany specjalnie z myślą o stawach kolanowych. Łączy trzy technologie: delikatną elektrostymulację, przyjemne podgrzewanie i masaż wibracyjny. Działa tam, gdzie naprawdę boli, poprawiając krążenie, łagodząc sztywność i wspierając regenerację po całym dniu. Wystarczy założyć urządzenie na kolano i wybrać jeden z kilku dostępnych trybów, a po kilkunastu minutach poczujesz wyraźną ulgę.

A może pierścień zamiast smartwatcha? RingConn Gen 2 to zdrowie w nowej formie

Do tej pory mówiliśmy o urządzeniach, które przynoszą ulgę w bólu i napięciu – ale co, jeśli chcesz podarować bliskiej osobie coś bardziej niewidzialnego? Coś, co działa w tle i daje poczucie bezpieczeństwa? Jeśli szukasz prezentu nie tyle relaksującego, co monitorującego zdrowie na co dzień, to warto zwrócić uwagę na RingConn Gen 2.

Nie każdy rodzic przekona się do smartwatcha. Nie każdy partner lubi zegarki. Bywają zbyt duże, zbyt technologiczne, wymagają częstego ładowania i konfiguracji. Dla wielu starszych osób bywa też po prostu męczący – zarówno fizycznie, jak i psychicznie. RingConn Gen 2 to zupełnie inne podejście do tematu monitoringu zdrowia: inteligentny pierścień, który wygląda jak klasyczna biżuteria, a działa jak nowoczesne centrum analiz.

Ten niewielki gadżet mierzy sen, tętno, poziom stresu, saturację krwi, aktywność fizyczną, a nawet jako pierwszy smart ring na rynku rozpoznaje epizody bezdechu sennego. Wszystko to dyskretnie, bez ekranów i powiadomień. Co więcej, możesz go skonfigurować na swoim telefonie, by samodzielnie śledzić dane zdrowotne rodzica lub partnera, np. sprawdzać, czy dobrze przespał noc, czy jego tętno jest stabilne, czy nie pojawiają się niepokojące symptomy.

To świetny prezent, jeśli chcesz zadbać o kogoś, kto może nie mieć głowy do technologii, ale ty chcesz mieć pewność, że wszystko z jego zdrowiem jest w porządku.

Postaw na prezent, który naprawdę coś zmienia

Nie chodzi o to, żeby kupić kolejny gadżet, który dobrze wygląda. Chodzi o to, by wybrać coś, co naprawdę poprawia codzienne życie – zmniejsza ból, daje ulgę, pomaga monitorować zdrowie i pozwala zatroszczyć się o bliskich także wtedy, gdy nie jesteśmy tuż obok. Urządzenia SKG i RingConn Gen 2 to konkretna pomoc w zmaganiach z bólem pleców, napięciem karku, zmęczonymi kolanami czy niespokojnym snem. Każde z nich odpowiada na inną potrzebę – a ty możesz zdecydować, które z nich najlepiej wpisuje się w styl życia osoby, którą chcesz obdarować.

Marcin Kusz 27.11.2025 13:51

