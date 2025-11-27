mObywatel z obowiązkową aktualizacją. Kwestie bezpieczeństwa

Ładowanie...

Ze względów bezpieczeństwa od 26 listopada 2025 r. użytkownicy muszą korzystać z najnowszej wersji oprogramowania. Jeśli pozostaną przy starszym wydaniu, z czasem nie skorzystają z kluczowych funkcji aplikacji - nawet nie będą mogli się zalogować.

mObywatel z obowiązkiem aktualizacji. Potrzebna jest najnowsza wersja

Nowy wymóg zakłada pobranie najnowszej wersji aplikacji oznaczonej numerem 4.71.1, która została wydana 25 listopada 2025 r. Jeśli korzystacie ze starszego wydania typu 4.70, z czasem utracicie możliwość zalogowania się oraz sprawdzania dokumentów czy innych usług w rządowej aplikacji.

Istnieje duża szansa, że jeszcze nie macie najnowszej wersji. Co prawda większość smartfonów oferuje funkcję automatycznego pobierania aktualizacji, ale w praktyce te rozwiązania działają tak sobie. Często z dużym opóźnieniem instalują nowe wersje, a czasami w ogóle. Sam sprawdziłem swoje dwa telefony - jeden główny z iOS i dodatkowy z Androidem - na obu nie mam najnowszych wersji aplikacji.

Gdzie dowiedzieć się, że nie korzysta się z najnowszej wersji mObywatela? To proste:

zajrzeć do sklepu z aplikacji Google Play lub App Store;

wyszukać mObywatel i wejść na stronę oprogramowania;

jeśli zobaczycie przycisk Uaktualnij, oznacza, że nie macie najnowszej wersji.

W takim przypadku poleca się zainicjowanie ręcznej aktualizacji. To właściwie tylko jedno tapnięcie w ekran - tym sposobem na dłuższy czas będziemy mieli spokój. Nikt nas nie odetnie od dostępu do oprogramowania i naszych dokumentów takich jak mDowód czy mPrawo jazdy.

Ministerstwo Cyfryzacji tłumaczy tę decyzję obowiązkiem odnowienia certyfikatu domenowego aplikacji. mObywatel to przecież program, który przechowuje wyjątkowo ważne i wrażliwe informacje takie jak dane osobowe, PESEL, adres, numery dokumentów i wiele innych. Nie bez powodu twórcy nakładają priorytet na najwyższe bezpieczeństwo.

Czy jeśli teraz nie wykonamy aktualizacji, stracimy dostęp?

Resort cyfryzacji uważa, że od 26 listopada należy zaktualizować oprogramowanie co najmniej do wersji 4.71.1. Obecnie nawet korzystając ze starszego wydania, wciąż mam dostęp. Z czasem jednak ma się to zmienić. Nie podaje się terminu wyłączenia, ale warto aktualizować takie aplikacje na bieżąco. Nie tylko ze względów bezpieczeństwa, ale też na nowe funkcje.

Albert Żurek 27.11.2025 15:27

