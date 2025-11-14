mObywatel z kluczową usługą dla kierowców. Ale to będzie dobre

Ładowanie...

Obecnie rejestracja pojazdu wymaga wizyty w najbliższym urzędzie z wydziałem komunikacji i transportu. Obywatel musi złożyć wniosek oraz dostarczyć wszystkie niezbędne dokumenty. Niebawem się to zmieni.

Rejestracja samochodu online. Niebawem to będzie możliwe przez mObywatela

Sejm przyjął nowelizację Prawa o ruchu drogowym, która wprowadza możliwość składania w pełni elektronicznych wniosków o rejestrację pojazdów. W praktyce oznacza to, że nowy właściciel auta będzie mógł złożyć dokumenty przez internet, korzystając z aplikacji mObywatel lub dedykowanej strony Ministerstwa Cyfryzacji.

Dzięki temu nabywca pojazdu nie będzie musiał już stać w kolejkach ani umawiać się na wizytę w urzędzie. Proces stanie się wygodniejszy i szybszy. Minister infrastruktury Dariusz Klimczak zaznacza, że nie trzeba będzie już dostarczać zaświadczenia o pozytywnym badaniu technicznym - dane te będą dostępne w centralnej ewidencji pojazdów.

Podczas rejestracji samochodu w urzędzie potrzebny jest też m.in. dowód zakupu auta oraz ewentualnie potwierdzenia opłaty akcyzy lub zwolnienia. W komunikacie nie padło jasne stwierdzenie, że te dokumenty też będzie można składać online.

Wciąż jednak nie wszystkie dokumenty będzie można przesyłać online. Do urzędu nadal może być konieczna wizyta np. po odbiór tablic rejestracyjnych, szczególnie w przypadku aut sprowadzanych z zagranicy.

Nie oznacza to, że obowiązkowo trzeba rejestrować samochód przez internet. Jeśli będziemy chcieli wykonać ją w urzędzie, wciąż będzie taka możliwość. Rejestracja pojazdu online jednak powinna skrócić kolejki.

Ministerstwo Cyfryzacji wprowadza również usługę AVI (Actual Vehicle Information), umożliwiającą elektroniczną wymianę danych o pojazdach przed ich rejestracją. System pomoże organom rejestrującym pobieranie danych o pojeździe sprowadzonym z państwa członkowskiego UE. Urzędnik będzie mógł szybciej zweryfikować dane pojazdu i pozwoli wykryć ewentualne niezgodności w dokumentach.

Kiedy funkcja rejestracji pojazdów trafi do mObywatela?

Przepisy dotyczące usługi AVI oraz w pełni elektronicznego wniosku o rejestrację zaczną obowiązywać od 18 stycznia 2027 r. Zmiana wymaga odpowiedniego dostosowania systemów informatycznych. Dlatego usługi rejestracji pojazdu w mObywatelu powinniśmy oczekiwać dopiero za ponad rok. Mimo to, warto czekać. Usługa znacząco poprawi wygodę rejestrowania samochodów w Polsce.

Albert Żurek 14.11.2025 16:44

