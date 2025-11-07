Proszę pana, ja to mam dyplom w telefonie. Dzięki Sejmowi

Ładowanie...

Jeszcze kilka lat temu nikomu się nawet nie śniło, że oficjalny dyplom ukończenia studiów wyższych można będzie trzymać w smartfonie. Tymczasem Sejm pracuje właśnie nad przepisami, które uczynią to codziennością. A wszystko za pośrednictwem dobrze znanej aplikacji mObywatel.

Koniec z drukowanymi dyplomami? Nadchodzi era cyfrowa

Cyfryzacja polskiej edukacji właśnie wkracza w nowy etap. Rządowy projekt zakłada, że już od początku 2027 r. wszystkie uczelnie wyższe będą zobowiązane do wydawania dyplomów w formie elektronicznej. Oznacza to, że świeżo upieczeni absolwenci otrzymają dokument potwierdzający ich wykształcenie bezpośrednio do aplikacji mObywatel, bez konieczności oczekiwania na papierową wersję z dziekanatu.

Choć wcześniej planowano start systemu już w 2026 r., nowe przepisy dostosowują terminy do realiów technicznych uczelni i instytucji odpowiedzialnych za obsługę systemu. Odpowiednie repozytorium danych ma ruszyć do połowy 2026 r., a uczelnie będą mogły zacząć wydawać e-dyplomy już od lipca tego samego roku – równolegle z wersjami papierowymi.

Jeden klik i wszystko gotowe

Jak czytamy na łamach Nauka w Polsce, cyfrowy dyplom ma być nie tylko wygodny, ale przede wszystkim bezpieczny. Dzięki centralnemu repozytorium dokumenty będą przechowywane w sposób zintegrowany i możliwy do natychmiastowego zweryfikowania – zarówno przez pracodawców, jak i urzędy. W efekcie ma to zminimalizować ryzyko fałszerstw oraz skrócić czas obsługi absolwentów.

Aplikacja mObywatel, która już dziś zawiera m.in. dowód osobisty, prawo jazdy czy recepty, stanie się również domem dla dyplomów uczelnianych. Dostęp do dokumentu z poziomu smartfona to nie tylko ukłon w stronę młodych, cyfrowych pokoleń, ale też sposób na uproszczenie formalności w wielu życiowych sytuacjach.

Zmiany bez zbędnych fajerwerków

Projekt skupia się wyłącznie na e-dyplomach. Zrezygnowano z pierwotnych planów stworzenia nowego portalu edukacyjnego, który miał gromadzić różne dokumenty i usługi edukacyjne w jednym miejscu. Zdaniem autorów ustawy, obsługa dyplomów przez istniejące już narzędzia, takie jak mObywatel, pozwoli znacząco obniżyć koszty i przyspieszyć cały proces. Finansowanie zmian ma pochodzić ze środków unijnych, w tym Krajowego Planu Odbudowy.

Nowy system nie tylko usprawni proces uzyskiwania dyplomów, ale też wzmocni wiarygodność polskiego szkolnictwa wyższego. Elektroniczne dokumenty to przyszłość, która pomału staje się teraźniejszością. Wystarczy telefon, kilka kliknięć i masz łatwy dostęp do swojego dyplomu. Ale to dopiero za jakiś czas.

Marcin Kusz 07.11.2025 20:31

