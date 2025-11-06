REKLAMA
mObywatel z nieoczekiwaną funkcją. Tym razem chodzi o obronę, nie dokumenty

W aplikacji mObywatel pojawiła się nowa funkcja. Zupełnie jej się nie spodziewasz, ale może się okazać pomocna. Chodzi o bezpieczeństwo.

Albert Żurek
mObywatel zapisy
Większość nowości w aplikacji mObywatel jest związana z załatwianiem spraw, dokumentami oraz ułatwieniami dla obywatela. Tym razem rząd podszedł do sprawy i dodał do oprogramowania możliwość zapisania się na indywidualne szkolenia obronne. Program obejmuje różne kwestie: zagrożenia, pierwszą pomoc, a także bezpieczeństwo w sieci.

mObywatel z funkcją zapisywania się na szkolenia obronne

Ministerstwo Cyfryzacji poinformowało, że w aplikacji mObywatel pojawiła się dedykowana usługa zgłoszeń na szkolenia obronne. Rozwiązanie zostało opracowane we współpracy z resortem Obrony Narodowej. Oprogramowanie zapewnia mapę, która pozwala zainteresowanym osobom wybrać najbardziej dla nich dogodne miejsce szkolenia.

Opcja jest dostępna w zakładce Usługi i sekcji Bezpieczeństwo > Szkolenia obronne (sekcja na niemal samym dole, między ePłatnościami a funkcją sprawdzania jakości powietrza). Funkcja pozwala zgłosić się na dwa rodzaje szkoleń:

  • indywidualne szkolenia obronne;
  • grupowe szkolenia obronne.

Pierwsza kategoria została przygotowana dla każdego obywatela, druga zaś skierowana jest do przedsiębiorców i instytucji. Szkolenia mają charakter informacyjny i instruktażowy, nie są w zatem w żaden sposób związane z pełnieniem służby wojskowej. Ukończenie ich nie wiąże się też ze złożeniem przysięgi.

Bezpośrednio w aplikacji mObywatel można się zapisać wyłącznie na indywidualne szkolenia obronne. Kursy grupowe (oraz wojskowe) przenoszą użytkownika na stronę internetową MON. Kursy indywidualne obejmują m.in. cyberhigienę, bezpieczeństwo, przetrwanie oraz kurs medyczny. Do wzięcia udziału nie jest wymagane specjalistyczne przygotowanie. Zajęcia organizowane są w weekendy, zajmują jeden dzień i trwają 8 godzin.

W aplikacji mObywatel użytkownik może też przejrzeć szkolenia, na które się zapisał. Jeśli coś mu wypadnie i nie będzie mógł pojawić się na szkoleniu, będzie miał możliwość rezygnacji z udziału bezpośrednio w oprogramowaniu. 

Jak się zapisać? mObywatel ma to ułatwić

Ze szkoleń mogą skorzystać wszyscy pełnoletni obywatele, którzy korzystają z mDowodu. Zgłoszenie wymaga wykonaniu kilka kluczowych kroków:

  • wejście w Usługi i wybrać Szkolenia obronne, 
  • wybranie Indywidualne szkolenia obronne, 
  • zapoznanie się z informacjami i przyciśniecie Zgłoś się. 
  • wybranie typu szkolenia (do wyboru: podstawowy kurs bezpieczeństwa, kurs przetrwania, kurs medyczny lub kurs cyberhigieny), 
  • wskazanie na mapie dogodnego miejsce szkolenia, 
  • zapoznanie się z informacjami o dacie i podmiocie realizującym szkolenie, a następnie potwierdzić swój wybór, wybierając Dalej, 
  • podanie danych kontaktowych

To wszystko, jesteśmy zapisani. Według gen. dyw. Karola Molenda proces trwa nie dłużej niż 30 sekund. Szkolenia są wynikiem nowego programu wGotowości - pierwsze zajęcia mają ruszyć 22 listopada. Program jest realizowany w 132 jednostkach, które są przygotowane do przeszkolenia chętnych.

Albert Żurek
06.11.2025 15:01
Tagi: ministerstwo obrony narodowejmObywatelpolska
