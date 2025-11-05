REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Militaria

Polska buduje system antydronowy. Pilnie musimy się zabezpieczyć

Ministerstwo Obrony Narodowej uruchamia prace nad krajowym systemem antydronowym. Polska nie chce czekać na unijne rozwiązania i stawia na własną niezależność technologiczną.

Marcin Kusz
System antydronowy w 2 lata? MON ma gotowy plan
REKLAMA

Ministerstwo Obrony Narodowej zapowiedziało rozpoczęcie prac nad własnym systemem antydronowym, który ma objąć technologie wykrywania, zakłócania i neutralizowania bezzałogowców. Jak poinformował wiceminister Cezary Tomczyk, Polska nie zamierza uzależniać się od unijnych inicjatyw takich jak tzw. mur dronowy – projekt wspólnej tarczy antydronowej, który dopiero jest opracowywany w strukturach UE. Choć Warszawa nie wyklucza współpracy i integracji z przyszłymi europejskimi rozwiązaniami, to nadrzędnym celem pozostaje budowa w pełni krajowego systemu.

REKLAMA

Pierwsze efekty mamy zobaczyć już za trzy miesiące

Zgodnie z zapowiedzią Ministerstwa Obrony Narodowej, prace nad polskim systemem antydronowym mają rozpocząć się jeszcze przed końcem bieżącego roku. Harmonogram zakłada niezwykle szybkie tempo – pierwsze namacalne efekty działań, takie jak prototypy, testy operacyjne czy gotowe rozwiązania detekcyjne, mają pojawić się już w ciągu trzech miesięcy od ogłoszenia startu programu. Całościowe wdrożenie i pełna funkcjonalność systemu są planowane na przestrzeni dwóch lat, co w realiach wojskowych projektów technologicznych oznacza ekspresowe działanie.

Nowa inicjatywa nie powstaje w oderwaniu od innych planów modernizacyjnych – przeciwnie, będzie zintegrowana z szerszym programem rozwoju narodowej obrony powietrznej. To oznacza, że system antydronowy zostanie powiązany z działaniami w przestrzeni lądowej, powietrznej i morskiej, tworząc spójny, wielowymiarowy parasol ochronny nad terytorium kraju.

Wiceszef MON Cezary Tomczyk zaznaczył, że inspiracją dla pilnego wdrożenia są wnioski wyciągnięte z konfliktu zbrojnego w Ukrainie. Tamtejsze starcia z udziałem dronów – zarówno tych prostych i tanich, jak i bardziej zaawansowanych maszyn uderzeniowych – pokazały, że brak odpowiednich narzędzi do ich zwalczania może prowadzić do paraliżu infrastruktury energetycznej, komunikacyjnej czy wojskowej.

Polskie firmy w centrum uwagi

Strategia resortu zakłada, że co najmniej połowa wszystkich kontraktów związanych z budową tarczy antydronowej przypadnie rodzimym przedsiębiorstwom. Ma to nie tylko zagwarantować niezależność technologiczną, ale też wzmocnić krajowy przemysł obronny. Tomczyk zaznaczył, że Polska ma ambicję stać się nie tylko odbiorcą technologii, ale także jej producentem i eksporterem.

Finansowanie całego przedsięwzięcia ma pochodzić m.in. ze środków unijnego programu SAFE. Polska może liczyć na największe wsparcie spośród wszystkich krajów UE – do dyspozycji będzie aż 43,7 mld euro przeznaczonych na projekty obronne. Część z tej kwoty zostanie skierowana właśnie na rozwój technologii antydronowych.

Przeczytaj także:

REKLAMA

Budowa własnego systemu antydronowego to wyraźny sygnał, że Polska w obszarze bezpieczeństwa stawia przede wszystkim na niezależność. W obecnych czasach tempo i kierunek działań MON może tak naprawdę zdecydować o skuteczności obrony kraju w przyszłości. Jeśli projekt zakończy się sukcesem, Polska nie tylko zabezpieczy swoją przestrzeń powietrzną, ale może także zaoferować gotowe rozwiązania innym państwom w regionie.

*Grafika wprowadzająca wygenerowana przez AI

REKLAMA
Marcin Kusz
05.11.2025 20:20
Tagi: Drony wojskoweministerstwo obrony narodowejpolskaWojsko
Najnowsze
20:05
Wyszukiwarka Google zarezerwuje ci stolik. Mówisz i masz
Aktualizacja: 2025-11-05T20:05:45+01:00
19:11
Już nie potrzebujesz PlayStation 5. Tak zagrasz w gry z konsoli bez niej 
Aktualizacja: 2025-11-05T19:11:30+01:00
18:37
Ameryka przetestowała broń ostateczną. Trump dotrzymał słowa
Aktualizacja: 2025-11-05T18:37:53+01:00
17:43
Windows 10 cię okłamuje. Twój komputer wciąż jest wspierany
Aktualizacja: 2025-11-05T17:43:32+01:00
17:04
Pogadasz z Mapami Google jak z kolegą. Kapitalna nowość
Aktualizacja: 2025-11-05T17:04:48+01:00
16:39
Wojsko nauczy cię walczyć. Wystarczy, że się zgłosisz
Aktualizacja: 2025-11-05T16:39:41+01:00
16:16
AMD sprawiło, że Intel nie istnieje. To się nazywa marsz ku wielkości 
Aktualizacja: 2025-11-05T16:16:05+01:00
15:40
WhatsApp pojawił mi się na zegarku. Nie chcę go
Aktualizacja: 2025-11-05T15:40:49+01:00
15:17
Amerykańska korporacja, ale teraz pod polskim prawem. W Microsofcie zmiany
Aktualizacja: 2025-11-05T15:17:08+01:00
14:59
Polski bank z nowymi metodami płatności. Aż sześć nowości
Aktualizacja: 2025-11-05T14:59:49+01:00
14:55
Genialna funkcja słuchawek Apple'a jednak dla Polaka. Nawet na starszym modelu
Aktualizacja: 2025-11-05T14:55:19+01:00
14:41
Każda gmina z pasem umocnień. Największy od dekad polski program obronny
Aktualizacja: 2025-11-05T14:41:16+01:00
13:53
Żabka podkręca system kaucyjny. Popędzicie z butelkami i puszkami
Aktualizacja: 2025-11-05T13:53:19+01:00
13:08
Tegoroczny Black Friday startuje wcześniej – roboty Roborock nawet 49 proc. taniej
Aktualizacja: 2025-11-05T13:08:16+01:00
12:52
Zamkną najważniejszy dworzec w Polsce. Tak chcą opanować chaos
Aktualizacja: 2025-11-05T12:52:36+01:00
11:51
Dziwne światła na niebie – jak "kule ognia". Jest wyjaśnienie
Aktualizacja: 2025-11-05T11:51:58+01:00
11:16
Dramat na orbicie. W astronautów uderzyły kosmiczne śmieci
Aktualizacja: 2025-11-05T11:16:21+01:00
10:56
Allegro odpala Black Weeks. Zaoszczędzić możesz nie tylko na zakupach
Aktualizacja: 2025-11-05T10:56:36+01:00
10:29
Kometa 3I/ATLAS zmienia kolor, po raz trzeci. "NASA, gdzie zdjęcia?!"
Aktualizacja: 2025-11-05T10:29:17+01:00
9:50
Samsung z trzema ekranami uchwycony. Jak widać: coś za coś
Aktualizacja: 2025-11-05T09:50:47+01:00
9:02
Motorola Edge 70 oficjalnie. W zestawie dorzucają pół sklepu
Aktualizacja: 2025-11-05T09:02:09+01:00
8:56
Sora trafia na Androida. Deepfake'i właśnie dostały drugie życie
Aktualizacja: 2025-11-05T08:56:50+01:00
7:55
Apple ratuje iOS 26 suwakami. Tryb panika włączony
Aktualizacja: 2025-11-05T07:55:17+01:00
6:51
Rozwiązali zagadkę znikającego prądu. Odkrycie otwiera oczy
Aktualizacja: 2025-11-05T06:51:00+01:00
6:41
Jest plan na życie po węglu. Kopalnie zamienią na tory
Aktualizacja: 2025-11-05T06:41:00+01:00
6:31
Niesamowite odkrycie w lodowcu. "To najstarszy oddech Ziemi"
Aktualizacja: 2025-11-05T06:31:00+01:00
6:21
Z autobusów znika papier i znajomy dźwięk. Pasażerowie kręcą nosem
Aktualizacja: 2025-11-05T06:21:00+01:00
6:11
Recenzja Silent Hill f. Słabe Ciche Wzgórze, świetny horror
Aktualizacja: 2025-11-05T06:11:00+01:00
21:56
Samsung podkręca jakość w telewizorach. Szykuje się zamieszanie
Aktualizacja: 2025-11-04T21:56:32+01:00
21:29
Twój smartfon ściemnia z zasięgiem. Google dorzuca kreskę ekstra
Aktualizacja: 2025-11-04T21:29:12+01:00
21:01
Samsung kusi świetną promką na TV. Czas wymienić staruszka
Aktualizacja: 2025-11-04T21:01:02+01:00
20:32
Orange z rozmachem rozszerza światłowód 8 Gb/s. Załapiesz się?
Aktualizacja: 2025-11-04T20:32:23+01:00
20:06
iPhone dogoni Androida. Musisz tylko poczekać rok
Aktualizacja: 2025-11-04T20:06:43+01:00
19:26
Smartfony mogą mocno podrożeć. Zaczyna się od Samsunga
Aktualizacja: 2025-11-04T19:26:47+01:00
18:54
Nowy system zrobi porządek z kolejkami do lekarza. Oby zadziałało
Aktualizacja: 2025-11-04T18:54:33+01:00
17:52
Windows naprawia irytujący błąd. Trzeba było tylko 10 lat
Aktualizacja: 2025-11-04T17:52:18+01:00
17:16
Czarna dziura pożarła gwiazdę-giganta. Absolutny szok
Aktualizacja: 2025-11-04T17:16:45+01:00
16:22
Tajne testy jądrowe Rosji i Chin. CIA nie ma już wątpliwości
Aktualizacja: 2025-11-04T16:22:39+01:00
15:41
Allegro odpala asystenta do zakupów. Koniec szukania po omacku
Aktualizacja: 2025-11-04T15:41:06+01:00
15:03
Lidl z nowym konkurentem Thermomixa. Ale on malutki
Aktualizacja: 2025-11-04T15:03:20+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA