mObywatel z przełomową nowością. Na razie dla wybranych

Część użytkowników mObywatela już może sprawdzać możliwości wirtualnego asystenta.

Adam Bednarek
Ministerstwo Cyfryzacji losowo wybrało użytkowników mObywatela, którzy mogą przetestować wirtualnego asystenta. Resort zaznacza, że to pilotaż, a liczba wybrańców może zostać w kolejnych tygodniach zwiększona. Warto co jakiś czas sprawdzać rządową aplikację, by przekonać się, czy nie trafiliśmy do grona tych, którzy jako pierwsi przekonają się o tym, czy sztuczna inteligencja może pomóc w urzędowych sprawach.

Testy wirtualnego asystenta w mObywatelu: kto ma dostęp?

Jeśli bierzesz udział w pilotażu, pojawi się specjalna ikona w prawym górnym rogu aplikacji i nowa pozycja w menu Więcej – Wirtualny asystent.

Resort zachęca, aby ci, którzy już mogą rozmawiać, pytali "w prosty sposób o sprawy administracyjne, np. jak podpisać dokument?". Dzięki temu asystent będzie się rozwijał. W odpowiedzi na pytania należy doprecyzować temat i kontekst, warto też stosować synonimy i opisywać pojęcia. To pomoże "udzielić lepszej odpowiedzi".

Wirtualny asystent korzysta z polskiego modelu językowego PLLuM. To sprawia, że lepiej rozumie język, kontekst i realia usług publicznych w Polsce. Rozmawia z użytkownikami po polsku, analizuje pytania i udziela odpowiedzi dopasowanych do ich potrzeb w oparciu o pewne źródło informacji – wyjaśnia Ministerstwo Cyfryzacji.

W bazie wiedzy wirtualnego asystenta w mObywatelu znajdują się informacje:

  • o usługach i dokumentach w mObywatelu (informacje ze strony info.mobywatel.gov.pl), 
  • o usługach dla obywateli (informacje ze strony gov.pl), 
  • o prezydencie (informacje ze strony prezydent.gov.pl) (biografie najważniejszych osób w państwie, wśród nich wysocy urzędnicy ministerstw, obecnie sprawujący swoje funkcje, wymienieni na podstronach poszczególnych ministerstw), 
  • o ministerstwach (opisy ministerstw dostępne w zakładce „podstawowe informacje”), 
  • zawarte w poradniku bezpieczeństwa

Ministerstwo Cyfryzacji zaznacza, że wirtualny asystent jest obecnie w fazie rozwoju i testów

Oceny i opinie użytkowników o jego działaniu i odpowiedziach pozwolą znaleźć obszary, które wymagają ulepszenia, "zarówno w zakresie zrozumienia intencji i pytań użytkownika, jak i trafności odpowiedzi". Użytkownicy mogą wystawić ocenę za każdą odpowiedź asystenta, a na końcu rozmowy zrecenzować funkcję w pięciostopniowej skali oraz wpisać swój komentarz.  

Resort zapewnia, że informacje zwrotne z ocen rozmowy z wirtualnym asystentem, a także pojedynczych odpowiedzi, będą analizowane przez zespół pracujący nad jego rozwojem i zostaną wykorzystane do dalszych prac nad nim. 

Na razie nie mamy jeszcze dostępu do nowości w mObywatelu, ale oczekiwania są duże. Jeśli faktycznie wszystko pójdzie zgodnie z planem, wejdziemy na zupełnie nowy poziom cyfryzacji. Szef resortu cyfryzacji już wcześniej zapowiadał, że będzie to pierwsze w Europie wdrożenie krajowego modelu językowego w aplikacji rządowej. Byliśmy pionierami z mObywatelem, teraz przecieramy kolejny szlak.

Adam Bednarek
07.11.2025 15:00
Tagi: CyfryzacjamObywatel
