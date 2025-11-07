mObywatel z przełomową nowością. Na razie dla wybranych

Ładowanie...

Ministerstwo Cyfryzacji losowo wybrało użytkowników mObywatela, którzy mogą przetestować wirtualnego asystenta. Resort zaznacza, że to pilotaż, a liczba wybrańców może zostać w kolejnych tygodniach zwiększona. Warto co jakiś czas sprawdzać rządową aplikację, by przekonać się, czy nie trafiliśmy do grona tych, którzy jako pierwsi przekonają się o tym, czy sztuczna inteligencja może pomóc w urzędowych sprawach.

Testy wirtualnego asystenta w mObywatelu: kto ma dostęp?

Jeśli bierzesz udział w pilotażu, pojawi się specjalna ikona w prawym górnym rogu aplikacji i nowa pozycja w menu Więcej – Wirtualny asystent.

Resort zachęca, aby ci, którzy już mogą rozmawiać, pytali "w prosty sposób o sprawy administracyjne, np. jak podpisać dokument?". Dzięki temu asystent będzie się rozwijał. W odpowiedzi na pytania należy doprecyzować temat i kontekst, warto też stosować synonimy i opisywać pojęcia. To pomoże "udzielić lepszej odpowiedzi".

Wirtualny asystent korzysta z polskiego modelu językowego PLLuM. To sprawia, że lepiej rozumie język, kontekst i realia usług publicznych w Polsce. Rozmawia z użytkownikami po polsku, analizuje pytania i udziela odpowiedzi dopasowanych do ich potrzeb w oparciu o pewne źródło informacji – wyjaśnia Ministerstwo Cyfryzacji.

W bazie wiedzy wirtualnego asystenta w mObywatelu znajdują się informacje:

o usługach i dokumentach w mObywatelu (informacje ze strony info.mobywatel.gov.pl),

o usługach dla obywateli (informacje ze strony gov.pl),

o prezydencie (informacje ze strony prezydent.gov.pl) (biografie najważniejszych osób w państwie, wśród nich wysocy urzędnicy ministerstw, obecnie sprawujący swoje funkcje, wymienieni na podstronach poszczególnych ministerstw),

o ministerstwach (opisy ministerstw dostępne w zakładce „podstawowe informacje”),

zawarte w poradniku bezpieczeństwa

Ministerstwo Cyfryzacji zaznacza, że wirtualny asystent jest obecnie w fazie rozwoju i testów

Oceny i opinie użytkowników o jego działaniu i odpowiedziach pozwolą znaleźć obszary, które wymagają ulepszenia, "zarówno w zakresie zrozumienia intencji i pytań użytkownika, jak i trafności odpowiedzi". Użytkownicy mogą wystawić ocenę za każdą odpowiedź asystenta, a na końcu rozmowy zrecenzować funkcję w pięciostopniowej skali oraz wpisać swój komentarz.

Resort zapewnia, że informacje zwrotne z ocen rozmowy z wirtualnym asystentem, a także pojedynczych odpowiedzi, będą analizowane przez zespół pracujący nad jego rozwojem i zostaną wykorzystane do dalszych prac nad nim.

Na razie nie mamy jeszcze dostępu do nowości w mObywatelu, ale oczekiwania są duże. Jeśli faktycznie wszystko pójdzie zgodnie z planem, wejdziemy na zupełnie nowy poziom cyfryzacji. Szef resortu cyfryzacji już wcześniej zapowiadał, że będzie to pierwsze w Europie wdrożenie krajowego modelu językowego w aplikacji rządowej. Byliśmy pionierami z mObywatelem, teraz przecieramy kolejny szlak.

Adam Bednarek 07.11.2025 15:00

