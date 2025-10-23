Świetna nowość w mObywatelu. Dają darmo płatną funkcję

Ładowanie...

Podpis kwalifikowany to jak tłumaczy resort cyfryzacji jeden z najbezpieczniejszych sposobów na podpisywanie cyfrowych dokumentów. Jest równoważny z własnoręcznym i uznawany w całej UE. Przydaje się wszędzie tam, gdzie wymagane jest złożenie podpisu o mocy prawnej równej podpisowi własnoręcznemu – czyli przy podpisywaniu umów wynajmu mieszkania, kupnie samochodu od osoby prywatnej czy innych umów cywilnoprawnych.

Przydatne narzędzie, ale nie tak łatwo dostępne. Do tej pory podpis trzeba było nabyć u jednego z akredytowanych dostawców komercyjnych. Ministerstwo Cyfryzacji ogłosiło, że dzięki nowemu rozwiązaniu w mObywatelu użytkownik może skorzystać z niego bezpłatnie za pomocą aplikacji – w sprawach prywatnych.

Żeby skorzystać z usługi, trzeba mieć aktualny mDowód w aplikacji mObywatel i ważny plastikowy e-dowód, czyli dokument z warstwą elektroniczną. Wszystkie dowody osobiste wydane po 4 marca 2019 roku spełniają ten wymóg.

To ważne, ponieważ do weryfikacji tożsamości w usłudze wykorzystywany jest zarówno certyfikat mDowodu, jak i certyfikat obecności z warstwy elektronicznej e-dowodu – wyjaśnia resort cyfryzacji.

Haczyk? Naprawdę niewielki. W usłudze Podpis kwalifikowany użytkownik ma możliwość podpisania podpisem kwalifikowanym 5 dokumentów cyfrowych miesięcznie bez opłat. Są ograniczenia, ale można założyć, że w sprawach prywatnych i tak nie potrzeba większego limitu.

– Polska jako pierwsza w Unii Europejskiej udostępnia bezpłatny podpis kwalifikowany w rządowej aplikacji. To oszczędność czasu, wygoda, a przede wszystkim pewny i bezpieczny sposób na załatwianie formalności przez internet - komentuje wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski.

Resort dodaje, że aby dodatkowo ułatwić użytkownikom korzystanie z podpisu kwalifikowanego, przygotowano stronę internetową podpis.mObywatel.gov.pl, która pozwala wygodnie zrealizować proces podpisywania dokumentu, np. przy użyciu komputera. Wystarczy użyć telefonu do zatwierdzenia operacji w aplikacji mObywatel i przyłożyć do smartfona e-dowód, aby potwierdzić tożsamość i złożyć podpis kwalifikowany na dokumencie.

Jak złożyć podpis kwalifikowany przez mObywatela?

Oto instrukcja udostępniona przez Ministerstwo Cyfryzacji:

Użytkownik wybiera Podpis kwalifikowany z listy usług w aplikacji mObywatel. Usługę znajdzie w kategorii Sprawy urzędowe. Następnie należy wybrać spośród 4 dostępnych podpisów kwalifikowanych: Cencert – dostawca Enigma, SimplySign – dostawca Asseco Data Systems, SIGILLUM – dostawca PWPW i mSzafir – dostawca KIR. Kolejność ich wyświetlania jest losowa i może być różna przy każdym uruchomieniu usługi. Użytkownik zostanie następnie przekierowany na stronę internetową wybranego dostawcy w celu akceptacji regulaminów i rozpoczęcia procesu składania podpisu kwalifikowanego na cyfrowym dokumencie. Należy postępować zgodnie z instrukcjami na stronie dostawcy. Kolejnym krokiem jest potwierdzenie tożsamości. Aplikacja wykorzystuje w tym celu certyfikat mDowodu oraz certyfikat obecności z e-dowodu użytkownika. Należy zatem potwierdzić dane z mDowodu, które są przekazywane dostawcy przez aplikację, i przygotować dowód osobisty z warstwą elektroniczną oraz włączyć moduł NFC w telefonie. Następnie użytkownik zostanie poproszony o wpisanie numeru CAN e-dowodu, czyli 6 cyfr, które znajdują się w prawym dolnym rogu dokumentu na stronie ze zdjęciem i przyłożenie e-dowodu do anteny NFC z tyłu telefonu. Po potwierdzeniu tożsamości rozpocznie się proces generowania certyfikatu i składania podpisu kwalifikowanego na dokumencie. W zależności od dostawcy może to wymagać zatwierdzenia komunikatu PUSH, który pojawi się wówczas na ekranie aplikacji. Gotowe – dokument został podpisany. Po złożeniu podpisu kwalifikowanego należy zapisać plik w pamięci swojego urządzenia.

Jak dodaje ministerstwo, usługa Podpis kwalifikowany będzie stale rozwijana, aby jak najlepiej odpowiadać na potrzeby obywateli.

Adam Bednarek 23.10.2025 12:31

