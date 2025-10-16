REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Oprogramowanie

mObywatel zadziała za granicą. Europa w końcu dogoni Polskę

Wyjazd z Polski oznacza nierzadko zderzenie z mniej cyfrową rzeczywistością, w której dobrze znane opcje z mObywatela stają się niedostępne. Na szczęście to się niedługo zmieni.

Adam Bednarek
mobywatel
REKLAMA

Możemy z dumą mówić o mObywatelu i rozumieć bóle tych, którzy zazdroszczą nam przydatnych funkcji w rządowej aplikacji. To wszystko jednak na ojczystej ziemi. Podczas zagranicznych wojaży szybko ogarnia nas nowoczesna nostalgia. Tęsknotę wytłumaczyć łatwo, bo nagle okazuje się, że legitymizować trzeba się tradycyjnym dowodem, a pokazanie e-dokumentu na ekranie telefonu nie wystarczy.

REKLAMA

To ma się jednak zmienić za sprawą unijnego rozporządzenia eIDAS 2.0. Portal cashless.pl odnotował, że w wykazie prac Rady Ministrów już znalazł się projekt Ministerstwa Cyfryzacji dostosowujący krajowe przepisy do tych unijnych. Miałby zostać przyjęty w drugim kwartale 2026 r.

Czym jest eIDAS 2.0?

Rząd wyjaśniał, że to unijne rozporządzenie wprowadzające zmiany, które pozwolą wszystkim osobom mieszkającym w Unii Europejskiej czerpać korzyści z cyfryzacji. Jednocześnie eIDAS 2.0 zwiększy bezpieczeństwo oraz zapewni ochronę naszych praw.

Jako użytkownicy Europejskiego Portfela Tożsamości Cyfrowej, którego reprezentantem w Polsce stanie się mObywatel, będziemy mogli na terenie Unii potwierdzać swoją tożsamość zarówno podczas korzystania z e-usług w internecie, jak i osobiście, w trakcie kontroli. E-dokumenty będą tak samo ważne jak te tradycyjne, podobnie jak podpis elektroniczny, który stanie się równoważny z podpisem własnoręcznym w całej Unii Europejskiej ("w urzędach, sądach, u przedsiębiorcy czy innych osób fizycznych".

Rząd wśród przykładów użycia portfela tożsamości cyfrowej wymienił możliwość otwierania konta bankowego czy aktywację karty e-SIM w każdym kraju Unii Europejskiej, korzystania z e-recepty oraz mobilnego prawa jazdy, dzięki któremu potwierdzimy tożsamość i posiadane uprawnienia do kierowania pojazdem. Pozwoli to wypożyczać auto w każdym kraju wspólnoty.

Europa nas dogoni. W końcu!

Z planów wynika, że w drugiej połowie 2026 r. będziemy mogli podróżować po Europie korzystając wyłącznie z mDowodu w aplikacji mObywatel. Słowem – reszta krajów wspólnoty zacznie oferować to, co my już dobrze znamy i wreszcie doceni wygody związane z cyfryzacją.

REKLAMA

Więcej o polskich usługach cyfrowych przeczytasz na Spider's Web:

REKLAMA
Adam Bednarek
16.10.2025 12:37
Tagi: CyfryzacjamObywatel
Najnowsze
12:02
Nowa funkcja Google w Polsce. Twoje zdjęcia przemówią
Aktualizacja: 2025-10-16T12:02:54+02:00
10:55
Polski atom da prąd milionom Polaków. Zdradzili szczegóły
Aktualizacja: 2025-10-16T10:55:46+02:00
10:07
Apple nie potrafi zrobić nowego sprzętu. Męczy się jak startup z Kickstartera
Aktualizacja: 2025-10-16T10:07:59+02:00
9:42
Google ma funkcję dla nieogarów. Rzuci ci koło ratunkowe
Aktualizacja: 2025-10-16T09:42:50+02:00
9:13
Wyciek ze znanego sklepu z ubraniami. Już ostrzegają przed oszustwami
Aktualizacja: 2025-10-16T09:13:34+02:00
8:04
Koniec Messengera na komputery. Niecenzuralne słowa cisną się na usta
Aktualizacja: 2025-10-16T08:04:29+02:00
7:19
Historyczna zmiana w aparacie iPhone'a. Czekaliśmy latami
Aktualizacja: 2025-10-16T07:19:47+02:00
6:14
Odpalasz ChataGPT, a on zapyta o wiek. To nie może się udać
Aktualizacja: 2025-10-16T06:14:06+02:00
6:13
Dziecko nie popsuje ci Spotify. Plan rodzinny wreszcie ma sens
Aktualizacja: 2025-10-16T06:13:12+02:00
6:13
Wałkuje tak dobrze, że aż miło popatrzeć. iRobot Roomba Max 705 Combo
Aktualizacja: 2025-10-16T06:13:00+02:00
6:04
Polski Perun leci po raz trzeci w kosmos. To już nie przelewki
Aktualizacja: 2025-10-16T06:04:00+02:00
6:00
Twój nowy telefon dostanie nowe funkcje. Mam ochotę wywalić iPhone’a do kosza
Aktualizacja: 2025-10-16T06:00:00+02:00
21:04
Firefox dobija do czołówki. Wreszcie chce się zainstalować
Aktualizacja: 2025-10-15T21:04:40+02:00
20:09
Koniec wsparcia dla starszego Windowsa 11. Masz miesiąc
Aktualizacja: 2025-10-15T20:09:34+02:00
19:23
Ten laptop otworzysz i zamkniesz 25 tys. razy. I nic się nie stanie
Aktualizacja: 2025-10-15T19:23:18+02:00
19:04
Apple ma nowy garnek na głowę. Wyczuwam porażkę
Aktualizacja: 2025-10-15T19:04:21+02:00
18:33
Battlefield 6 - finalna recenzja. Fatalne mapy, świetna strzelanina
Aktualizacja: 2025-10-15T18:33:51+02:00
18:10
Unia bierze się za ładowarki. Zmiana, za którą podziękujesz
Aktualizacja: 2025-10-15T18:10:31+02:00
17:44
Rosyjski okręt podwodny wywołał alarm. NATO w gotowości
Aktualizacja: 2025-10-15T17:44:33+02:00
17:30
PlayStation 6 zagrożone. Następny Xbox będzie potężny
Aktualizacja: 2025-10-15T17:30:37+02:00
16:59
Do ceny MacBooka dolicz 300 zł. Wkurzysz się, gdy otworzysz pudełko
Aktualizacja: 2025-10-15T16:59:50+02:00
16:40
M5 to serce nowych Maców i iPadów. Apple mówi, czym miażdży konkurencję
Aktualizacja: 2025-10-15T16:40:35+02:00
16:23
Ile kasy za nowe iPady i MacBooki z M5? Mamy polskie ceny
Aktualizacja: 2025-10-15T16:23:25+02:00
16:20
Jest nowy MacBook Pro z M5. Apple znowu podniósł mi ciśnienie
Aktualizacja: 2025-10-15T16:20:18+02:00
15:49
Nowy iPad Pro jest potężny. Możesz wywalić komputer
Aktualizacja: 2025-10-15T15:49:52+02:00
15:16
Robią telefon wolny od inwigilacji. Apple i Google ich znienawidzą
Aktualizacja: 2025-10-15T15:16:16+02:00
14:35
PKP Intercity bije rekord. Śmieje się konkurencji w twarz
Aktualizacja: 2025-10-15T14:35:00+02:00
13:58
iPhone 17 wyparował ze sklepów. Gdzie go kupić - świeże info
Aktualizacja: 2025-10-15T13:58:41+02:00
13:14
Allegro ruszyło z nową promocją. Wystarczy szepnąć słówko
Aktualizacja: 2025-10-15T13:14:58+02:00
12:56
Były szef Intela nie owija w bawełnę. Żyjemy po uszy w bańce
Aktualizacja: 2025-10-15T12:56:23+02:00
12:15
Po cmentarzu kursuje nietypowy autobus. Nie szukaj kierowcy
Aktualizacja: 2025-10-15T12:15:53+02:00
11:55
Microsoft sprawia, że generowanie obrazków ma wreszcie sens. Co za jakość
Aktualizacja: 2025-10-15T11:55:18+02:00
11:16
Bank rozdaje Apple Watche. Biegiem, zanim się skończą
Aktualizacja: 2025-10-15T11:16:00+02:00
10:39
YouTube totalnie odświeża wygląd. Nie powiem, od razu lepiej
Aktualizacja: 2025-10-15T10:39:56+02:00
9:57
Listonosz na GPS-ie. Rząd mówi: za dużo byśmy wiedzieli
Aktualizacja: 2025-10-15T09:57:17+02:00
9:19
Składany Pixel nie wytrzymał testu. Wybuchł jak petarda
Aktualizacja: 2025-10-15T09:19:33+02:00
8:25
Apple potwierdza nowego MacBooka. Rozepnijcie portfele
Aktualizacja: 2025-10-15T08:25:09+02:00
8:05
Samsung z przytupem otwiera nowy rozdział. Apple przełyka ślinę
Aktualizacja: 2025-10-15T08:05:19+02:00
6:32
Słabszy wzrok? Ten kwas może to cofnąć
Aktualizacja: 2025-10-15T06:32:00+02:00
6:13
Polskie wojsko z nową jednostką. "Nie kupować, a tworzyć"
Aktualizacja: 2025-10-15T06:13:00+02:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA