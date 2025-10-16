mObywatel zadziała za granicą. Europa w końcu dogoni Polskę

Ładowanie...

Możemy z dumą mówić o mObywatelu i rozumieć bóle tych, którzy zazdroszczą nam przydatnych funkcji w rządowej aplikacji. To wszystko jednak na ojczystej ziemi. Podczas zagranicznych wojaży szybko ogarnia nas nowoczesna nostalgia. Tęsknotę wytłumaczyć łatwo, bo nagle okazuje się, że legitymizować trzeba się tradycyjnym dowodem, a pokazanie e-dokumentu na ekranie telefonu nie wystarczy.

To ma się jednak zmienić za sprawą unijnego rozporządzenia eIDAS 2.0. Portal cashless.pl odnotował, że w wykazie prac Rady Ministrów już znalazł się projekt Ministerstwa Cyfryzacji dostosowujący krajowe przepisy do tych unijnych. Miałby zostać przyjęty w drugim kwartale 2026 r.

Czym jest eIDAS 2.0?

Rząd wyjaśniał, że to unijne rozporządzenie wprowadzające zmiany, które pozwolą wszystkim osobom mieszkającym w Unii Europejskiej czerpać korzyści z cyfryzacji. Jednocześnie eIDAS 2.0 zwiększy bezpieczeństwo oraz zapewni ochronę naszych praw.

Jako użytkownicy Europejskiego Portfela Tożsamości Cyfrowej, którego reprezentantem w Polsce stanie się mObywatel, będziemy mogli na terenie Unii potwierdzać swoją tożsamość zarówno podczas korzystania z e-usług w internecie, jak i osobiście, w trakcie kontroli. E-dokumenty będą tak samo ważne jak te tradycyjne, podobnie jak podpis elektroniczny, który stanie się równoważny z podpisem własnoręcznym w całej Unii Europejskiej ("w urzędach, sądach, u przedsiębiorcy czy innych osób fizycznych".

Rząd wśród przykładów użycia portfela tożsamości cyfrowej wymienił możliwość otwierania konta bankowego czy aktywację karty e-SIM w każdym kraju Unii Europejskiej, korzystania z e-recepty oraz mobilnego prawa jazdy, dzięki któremu potwierdzimy tożsamość i posiadane uprawnienia do kierowania pojazdem. Pozwoli to wypożyczać auto w każdym kraju wspólnoty.

Europa nas dogoni. W końcu!

Z planów wynika, że w drugiej połowie 2026 r. będziemy mogli podróżować po Europie korzystając wyłącznie z mDowodu w aplikacji mObywatel. Słowem – reszta krajów wspólnoty zacznie oferować to, co my już dobrze znamy i wreszcie doceni wygody związane z cyfryzacją.

Adam Bednarek 16.10.2025 12:37

