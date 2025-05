My mamy mObywatela, a co ma reszta UE? Sprawdzamy digitalizację dokumentów w Europie

Chorwaci stale rozwijają Certilię o nowe funkcje, z których jedną z nowszych jest możliwość zgłoszenia wyjazdu za granicę czy dostęp do elektronicznej karty zdrowia dziecka. Mimo licznych możliwości załatwiania spraw bez konieczności udawania się do urzędu, czy nawet drukowania dokumentów, Certilia nie cieszy się taką popularnością jak nasz mObywatel. Spoglądając na statystyki w sklepie Google Play, aplikacja ma ponad 100 tys. pobrań. Nawet gdyby założyć. że App Store ma drugie tyle, to nadal daje nam to wynik ok. 5 proc. społeczeństwa z aktywną Certilią.