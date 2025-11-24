REKLAMA
W Polsce powstaje podziemny szpital na wypadek wojny. Szykujemy się na najgorsze

Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 4 w Lublinie przygotowuje modernizację wartą około 450 mln zł. Głównym elementem ma być podziemna część szpitala zdolna działać w warunkach wojennych. To jeden z najbardziej ambitnych projektów obronno-medycznych ostatnich lat.

Bogdan Stech
Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 4 w Lublinie przygotowuje modernizację wartą około 450 mln zł, której głównym elementem ma być podziemna część szpitala zdolna działać w warunkach wojennych.
Nie będą to wilgotne korytarze z zakurzonymi maskami gazowymi. W nowej, podziemnej części szpitala mają funkcjonować kluczowe dla ratowania życia oddziały. Mowa tu o Szpitalnym Oddziale Ratunkowym (SOR), intensywnej terapii, a także oddziałach zakaźnych. Co więcej, pod ziemią będą przeprowadzane operacje chirurgiczne.

Musimy być przygotowani na leczenie i cywilów, i ofiar wojennych. Nowe inwestycje muszą nam służyć w różnych warunkach. Część miejsc do schronienia mamy właściwie pod całym szpitalem. Trzeba będzie je tylko uporządkować i odpowiednio przekształcić. Ale chcemy wybudować też zupełnie nową inwestycję, także z funkcją szpitala podziemnego – powiedział Radiu Zet Michał Szabelski, dyrektor uniwersyteckiego szpitala w Lublinie. 

Medycyna w czasach zakłóceń

Wojna oznacza chaos informacyjny, przeciążone sieci, a często także próby zakłócania komunikacji. Dlatego jednym z kluczowych elementów nowego projektu jest zapasowy system łączności, zdolny działać nawet wtedy, gdy główne kanały komunikacyjne przestaną funkcjonować.

Dyrektor USK4 podkreśla, że bez stabilnego systemu wymiany informacji nawet najlepiej przygotowany zespół medyczny nie będzie w stanie prawidłowo działać. Planowany system ma być odporny na zakłócenia i działać w sytuacjach, gdy standardowa infrastruktura zawodzi.

Pieniądze na inwestycję mają być pozyskane głównie z Ministerstwa Obrony Narodowej oraz Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, co pokazuje, że projekt traktowany jest jako element infrastruktury krytycznej. Całość ma być gotowa do 2027 r., a więc w stosunkowo krótkim czasie jak na inwestycję o takiej skali i tak dużym znaczeniu.

Operacja w bunkrze

Radio Zet dodaje, że niektóre szpitale ze wschodu ze względu na swoje strategiczne położenie dostały już od Ministerstwa Zdrowia dofinansowanie na rozbudowę dodatkowej infrastruktury niezbędnej w czasie wojny. Np. do 2029 r. za prawie miliard złotych ma zostać rozbudowany Szpital Kliniczny w Białymstoku gdzie powstaną specjalne miejsca ukrycia na wypadek ewentualnych sytuacji kryzysowych.

Rozgłośnia podała także, że resorty obrony narodowej i zdrowia opracowały wspólną strategię działania w sytuacji kryzysowej. Plan ten ma przygotować polski system ochrony zdrowia na wypadek wojny. Obejmuje on rozwój sieci podziemnych szpitali, wprowadzenie dronów medycznych i specjalistyczne szkolenia personelu.

W projektowanych schronach-szpitalach nacisk zostanie położony na to, co w trakcie konfliktu zbrojnego jest najważniejsze – chirurgię urazową i ratownictwo.

Równolegle trwają szkolenia z zakresu medycyny taktycznej i medycyny pola walki. To już się dzieje. Nasza Akademia Wojsk Lądowych prowadzi przygotowanie podchorążych lekarzy, obecnie to grupa ok. 200 osób. Współpracujemy przy tym z Uniwersytetem Medycznym w Łodzi. Niezależnie od tego powstaje komponent wojsk medycznych w Krakowie - powiedział radiu wiceminister obrony Stanisław Wziątek.

Główna ilustracja: Pierwsza w szpitalu w Lublinie operacja nadgarstka przy użyciu kości wydrukowanej w technologii 3D. Fot. Łukasz Głaczkowski / USK Nr 4 w Lublinie

