Lidl z promocją jakiej nie było. Konkurent Thermomixa w świetnej cenie

Mowa o popularnym MC Smart (Monsieur Cuisine) marki Silvercrest. To wielofunkcyjny termorobot kuchenny, który poza promocjami kosztuje 2500 zł. Przez następny tydzień można kupić go jednak 900 zł taniej. Jak skorzystać z promocji?

Konkurent Thermomixa od Lidla 900 zł taniej. Tak dobrej oferty jeszcze nie było

W ciągu ostatnich kilkunastu miesięcy MC Smart WiFi był dostępny w różnych promocjach - najczęściej w cenie ok. 1800 zł - 700 zł taniej. Z okazji nadchodzącego Black Friday natomiast urządzenie można kupić za 1599 zł, czyli aż 900 zł mniej niż zwykle.

Promocja jest dostępna zarówno w internetowym sklepie Lidla, jak i podczas zakupów stacjonarnych. W obu przypadkach będzie potrzebny jednak kod rabatowy z aplikacji Lidl Plus. Co zrobić, żeby skorzystać z promocji? W przypadku zakupów online:

instalujemy, uruchamiamy i logujemy się do aplikacji Lidl Plus;

wchodzimy do zakładki Kupony na dolnej stronie ekranu;

na pierwszym miejscu wyświetli się kupon "900 zł taniej Termorobot MC Smart";

wchodzimy w ofertę, klikamy przycisk Aktywuj i wybieramy Zamów teraz;

przenosi nas na stronę, na której wybieramy kolor urządzenia i dodajemy do koszyka;

przechodzimy do koszyka, w którym rabat nalicza się automatycznie i finalizujemy zakup.

Możemy wybrać dostawę do domu lub do punktu odbioru - w obu przypadkach ta jest darmowa. Tym sposobem oszczędzamy ponad 900 zł na zakupie największego konkurenta Thermomixa.

SPRAWDŹ OFERTĘ

Co natomiast, jeśli chcemy kupić sprzęt stacjonarnie w najbliższym Lidlu? Proces jest praktycznie taki sam:

wchodzimy do aplikacji Lidl Plus i wybieramy zakładkę Kupony;

aktywujemy pierwszy na liście obejmujący Termorobota MC Smart WiFi;

bierzemy urządzenie do kasy i skanujemy Kartę Lidl Plus (należy upewnić się, czy kupon jest aktywowany);

cena przy kasie zostanie obniżona o 900 zł to 1599 zł.

Mamy zatem dwie możliwości skorzystania z promocji. Niezależnie którą użyjemy, sprzęt będzie dostępny w najniższej cenie w historii. Dodam, że Thermomix w najnowszym wydaniu TM7 to kwestia wydatku na poziomie ponad 6600 zł. Konkurent sprzedawany przez Lidla jest zatem ponad czterokrotnie tańszy.

Thermomix charakteryzuje się znacznie nowocześniejszym wyglądem i budową. Natomiast pod względem dostępnych funkcji MC Smart WiFi nie powinien aż tak bardzo odstawać. Sprzęt Lidla to dobra opcja dla mniej wymagających użytkowników, którzy nie chcą wydawać kilku tys. zł na sprzęt kuchenny.

Więcej o promocjach z okazji Black Weeks przeczytasz na Spider's Web:

Albert Żurek 24.11.2025 13:40

