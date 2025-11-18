REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Sprzęt

Robot kuchenny Lidla najtaniej w historii. Sam go kupię

Robot kuchenny Lidla MC Smart zaraz trafi do kapitalnej promocji. Kupisz go prawie 1000 zł taniej. Teraz już nie powiesz, że jest zbyt drogo. 

Albert Żurek
Robot Lidla promocja
REKLAMA

Sprzęt domyślnie kosztuje 2499 zł. To i tak niezła cena zważywszy na to, że za największego konkurenta – Thermomixa – trzeba zapłacić ponad 6600 zł. Natomiast w nadchodzącej promocji z okazji Black Friday MC Smart będzie najtańszy w historii. Przez ponad tydzień.

REKLAMA

900 zł promocji na robota kuchennego Lidla. Tak dobrze jeszcze nie było

Kupno robota kuchennego Lidla w domyślnej cenie 2499 zł mija się z celem. MC Smart WiFi od czasu do czasu trafia do promocji i można go kupić 500-700 zł taniej. Czyli w najlepszym przypadku kosztuje 1800 zł. Natomiast wraz z nową promocją kupimy go 900 zł taniej.

Z nowej gazetki sklepu dowiadujemy się, że od następnego poniedziałku 24.11 sprzęt będzie dostępny w cenie 1600 zł. Promocja będzie obowiązywać przez tydzień, aż do 1 grudnia 2025 r. Robota kuchennego w obniżonej cenie nabędziemy w stacjonarnych oddziałach Lidla, jak i online w sklepie internetowym Lidl. 

W obu przypadkach trzeba będzie skorzystać z kodów rabatowych dostępnych w aplikacji Lidl Plus. Te pojawią się dopiero w następny poniedziałek. Kod na stronie użyjemy bezpośrednio w koszyku, a podczas zakupów stacjonarnych przy kasie - także bezobsługowej. Niższa cena będzie obowiązywać dla dwóch wersji kolorystycznych: czarnej i białej.

SPRAWDŹ OFERTĘ
Lidl
Robot Lidla za 1599 zł od 24.11.25 r.
Lidl

W cenie 1600 zł trudno o lepszego robota kuchennego

Co prawda rynek jest pełny różnych sprzętów konkurencyjnych marek, ale dla Polaków liczą się tylko dwa sprzęty: omawiany MC Smart oraz znacznie droższy Thermomix. Najnowszy model niemieckiej marki Vorwerk kosztuje jednak ponad 6600 zł.

Za tydzień zobaczymy tu 1599 zł

Z prostej matematyki wynika, że sprzęt sprzedawany w Lidlu jest ponad cztery razy tańszy. Czy to jednak oznacza, że będzie aż czterokrotnie gorszy? Zdecydowanie nie. Urządzenie oferuje duży, 8-calowy wyświetlacz LCD służący do zarządzenia całym urządzeniem. Robot kuchenny wspiera najważniejsze funkcje:

  • trzy automatyczne programy do wyrabiania ciasta, smażenia, gotowania na parze,
  • przygotowywanie koktajli, puree, czyszczenie, gotowanie jajek, fermentacja, powolne gotowanie, rozdrabnianie, sous-vide;
  • 10-stopniowe ustawienie prędkości i dodatkowa funkcja turbo do miksowania pulsacyjnego;
  • ważenia do 5 kg.

Dedykowana misa charakteryzuje się pojemnością 4,5 l, a sprzęt wspiera ponad 1000 wbudowanych przepisów za sprawą aplikacji mobilnej Monsieur Cuisine. Wymiary urządzenia to ok. 45,7 × 37 × 29 cm - sprzęt zatem nie należy do najmniejszych. W zestawie poza robotem i misą znajdziemy: wkład do gotowania, nasadkę do ubijania, nasadkę do gotowania na parze z pokrywką i wkładem, wkład z ostrzami, szpatułkę i pokrywkę z otworem do napełniania. 

W domyślnej cenie 2499 zł sprzęt nie jest aż tak bardzo opłacalny, ale za 1600 zł sprawa wygląda zupełnie inaczej. Jeśli chcieliście kupić robota kuchennego, poczekajcie do następnego tygodnia. Wtedy będzie się opłacać.

REKLAMA

Więcej podobnych artykułów znajdziesz na Spider's Web:

REKLAMA
Albert Żurek
18.11.2025 16:29
Tagi: LidlpromocjeRoboty
Najnowsze
15:55
Pół Internetu nie działa. Jest winny, tym razem nie Amazon
Aktualizacja: 2025-11-18T15:55:22+01:00
15:46
Ten smartfon zmienia wszystko. Honor Magic V5 wyznacza nowy standard w składanych modelach
Aktualizacja: 2025-11-18T15:46:01+01:00
13:00
DJI Osmo Action 6: niby kamerka sportowa, a z funkcją z prawdziwych aparatów
Aktualizacja: 2025-11-18T13:00:00+01:00
12:28
Android 17 ma już słodką nazwę. Kiedy premiera?
Aktualizacja: 2025-11-18T12:28:28+01:00
11:39
Wielka zmiana w iPhone’ach. Wywalą Siri z telefonów
Aktualizacja: 2025-11-18T11:39:22+01:00
11:31
Nasz system kaucyjny prawie działa. Niemcy zjadają nas na śniadanie
Aktualizacja: 2025-11-18T11:31:26+01:00
10:01
Zaprojektował iPhone’a i zwiał. Sypie się dział projektowy Apple'a
Aktualizacja: 2025-11-18T10:01:01+01:00
9:24
Biletu do kasownika już nie kupisz. Pasażerowie wściekli i ja ich rozumiem
Aktualizacja: 2025-11-18T09:24:28+01:00
9:00
Największa taka inwestycja w Polsce. Widziałem PGE Nowy Rybnik od środka
Aktualizacja: 2025-11-18T09:00:12+01:00
8:08
iPhone bez przycisków będzie dziwny. Bez etui nie podchodź
Aktualizacja: 2025-11-18T08:08:21+01:00
7:28
Elon Musk i szef Fortnite’a mają dwie prośby do Microsoftu. Obie są absolutnie słuszne
Aktualizacja: 2025-11-18T07:28:32+01:00
6:15
Łodzie podwodne dla Polski. Włosi oferują robiący wrażenie bonus
Aktualizacja: 2025-11-18T06:15:00+01:00
6:12
Samsung Galaxy S26 kontra iPhone 17. Przewaga widoczna gołym okiem
Aktualizacja: 2025-11-18T06:12:00+01:00
6:11
Chcą szpitali pod ziemią. "Potrzeba jest pilna"
Aktualizacja: 2025-11-18T06:11:00+01:00
6:03
Przerzucamy nasze Homary do Finlandii. "Pierwsza taka akcja w historii"
Aktualizacja: 2025-11-18T06:03:00+01:00
6:00
Polska rakieta odlicza dni do startu. Misja zapowiada się imponująco
Aktualizacja: 2025-11-18T06:00:00+01:00
21:31
Abonament, który rozbija bank. Ja się pytam: po co przepłacać?
Aktualizacja: 2025-11-17T21:31:18+01:00
21:03
Ostatni moment na kupno karty graficznej. Robi się naprawdę nieprzyjemnie
Aktualizacja: 2025-11-17T21:03:30+01:00
20:36
Windows pod ostrzałem. Szef Microsoftu próbuje gasić pożar
Aktualizacja: 2025-11-17T20:36:17+01:00
20:13
Światłowód wreszcie za sensowną kasę. Brałbym w ciemno
Aktualizacja: 2025-11-17T20:13:44+01:00
19:56
Wpadł jeden z najgroźniejszych cyberterrorystów. Brawura go zgubiła
Aktualizacja: 2025-11-17T19:56:02+01:00
19:13
Apple porzuca legendarne komputery. Bolesny cios dla użytkowników
Aktualizacja: 2025-11-17T19:13:56+01:00
18:51
Boeing szkoli pilotów na grze Xboxa. Większy sens niż myślisz
Aktualizacja: 2025-11-17T18:51:51+01:00
18:16
Amazon zaostrza kontrolę nad sprzętem. "Kupujesz, my decydujemy"
Aktualizacja: 2025-11-17T18:16:53+01:00
17:51
Koniec z cwaniactwem. Tak Windowsa już nie aktywujesz
Aktualizacja: 2025-11-17T17:51:09+01:00
17:30
PKP Intercity tnie ceny biletów. Aż głupio nie jechać
Aktualizacja: 2025-11-17T17:30:19+01:00
17:02
Glovo dowozi iPhone'y jak pizzę. Czekasz godzinę, masz telefon
Aktualizacja: 2025-11-17T17:02:21+01:00
16:00
Szykują serwerownie w kosmosie. Ziemi zwyczajnie kończy się prąd
Aktualizacja: 2025-11-17T16:00:05+01:00
15:06
Nowa apka od Apple’a. Już nie przegapisz gola na iPhonie
Aktualizacja: 2025-11-17T15:06:58+01:00
13:30
iPhone 17 Pro tyle powinien kosztować od początku. Gruba promocja
Aktualizacja: 2025-11-17T13:30:57+01:00
13:09
10 lat, 50 miast i 8 gigabitów. Dlaczego warto teraz wybrać Światłowód od Orange?
Aktualizacja: 2025-11-17T13:09:44+01:00
12:58
Messenger informuje o zrzutach ekranu? Internet zachłysnął się półprawdą
Aktualizacja: 2025-11-17T12:58:41+01:00
12:23
Większe pakiety i dwa nowe kraje w Strefie UE. Podziękujesz operatorowi
Aktualizacja: 2025-11-17T12:23:06+01:00
12:10
Zobaczysz kometę 3I/Atlas na żywo. Szykuje się niesamowita transmisja
Aktualizacja: 2025-11-17T12:10:42+01:00
11:26
UE chce skanować komunikatory. Polska: "Nie zgodzimy się na inwigilację"
Aktualizacja: 2025-11-17T11:26:39+01:00
10:52
LOT zniechęcał do reklamacji. Doigrał się
Aktualizacja: 2025-11-17T10:52:52+01:00
10:01
Wojna dotarła do Polski. Wysadzono tory, służby szukają sabotażystów
Aktualizacja: 2025-11-17T10:01:07+01:00
9:00
Tim Cook na wylocie. W Apple'u gorączkowo szykują sukcesję
Aktualizacja: 2025-11-17T09:00:08+01:00
8:39
Topowe urządzenia Dreame w promocji na Black Friday. Grzech nie brać
Aktualizacja: 2025-11-17T08:39:03+01:00
8:29
Polskie lotnisko sparaliżowane. Cisną bekę, że lepiej je zamknąć na jesień i zimę
Aktualizacja: 2025-11-17T08:29:05+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA