Robot kuchenny Lidla najtaniej w historii. Sam go kupię

Sprzęt domyślnie kosztuje 2499 zł. To i tak niezła cena zważywszy na to, że za największego konkurenta – Thermomixa – trzeba zapłacić ponad 6600 zł. Natomiast w nadchodzącej promocji z okazji Black Friday MC Smart będzie najtańszy w historii. Przez ponad tydzień.

900 zł promocji na robota kuchennego Lidla. Tak dobrze jeszcze nie było

Kupno robota kuchennego Lidla w domyślnej cenie 2499 zł mija się z celem. MC Smart WiFi od czasu do czasu trafia do promocji i można go kupić 500-700 zł taniej. Czyli w najlepszym przypadku kosztuje 1800 zł. Natomiast wraz z nową promocją kupimy go 900 zł taniej.

Z nowej gazetki sklepu dowiadujemy się, że od następnego poniedziałku 24.11 sprzęt będzie dostępny w cenie 1600 zł. Promocja będzie obowiązywać przez tydzień, aż do 1 grudnia 2025 r. Robota kuchennego w obniżonej cenie nabędziemy w stacjonarnych oddziałach Lidla, jak i online w sklepie internetowym Lidl.

W obu przypadkach trzeba będzie skorzystać z kodów rabatowych dostępnych w aplikacji Lidl Plus. Te pojawią się dopiero w następny poniedziałek. Kod na stronie użyjemy bezpośrednio w koszyku, a podczas zakupów stacjonarnych przy kasie - także bezobsługowej. Niższa cena będzie obowiązywać dla dwóch wersji kolorystycznych: czarnej i białej.

W cenie 1600 zł trudno o lepszego robota kuchennego

Co prawda rynek jest pełny różnych sprzętów konkurencyjnych marek, ale dla Polaków liczą się tylko dwa sprzęty: omawiany MC Smart oraz znacznie droższy Thermomix. Najnowszy model niemieckiej marki Vorwerk kosztuje jednak ponad 6600 zł.

Za tydzień zobaczymy tu 1599 zł

Z prostej matematyki wynika, że sprzęt sprzedawany w Lidlu jest ponad cztery razy tańszy. Czy to jednak oznacza, że będzie aż czterokrotnie gorszy? Zdecydowanie nie. Urządzenie oferuje duży, 8-calowy wyświetlacz LCD służący do zarządzenia całym urządzeniem. Robot kuchenny wspiera najważniejsze funkcje:

trzy automatyczne programy do wyrabiania ciasta, smażenia, gotowania na parze,

przygotowywanie koktajli, puree, czyszczenie, gotowanie jajek, fermentacja, powolne gotowanie, rozdrabnianie, sous-vide;

10-stopniowe ustawienie prędkości i dodatkowa funkcja turbo do miksowania pulsacyjnego;

ważenia do 5 kg.

Dedykowana misa charakteryzuje się pojemnością 4,5 l, a sprzęt wspiera ponad 1000 wbudowanych przepisów za sprawą aplikacji mobilnej Monsieur Cuisine. Wymiary urządzenia to ok. 45,7 × 37 × 29 cm - sprzęt zatem nie należy do najmniejszych. W zestawie poza robotem i misą znajdziemy: wkład do gotowania, nasadkę do ubijania, nasadkę do gotowania na parze z pokrywką i wkładem, wkład z ostrzami, szpatułkę i pokrywkę z otworem do napełniania.

W domyślnej cenie 2499 zł sprzęt nie jest aż tak bardzo opłacalny, ale za 1600 zł sprawa wygląda zupełnie inaczej. Jeśli chcieliście kupić robota kuchennego, poczekajcie do następnego tygodnia. Wtedy będzie się opłacać.

Albert Żurek 18.11.2025 16:29

