Ładowanie...

Black Friday to najlepszy moment w roku, by kupić smartwatch znacznie taniej - już na tydzień przed rozpoczęciem oficjalnym rozpoczęciem zakupowego święta znaleźliśmy obniżki sięgające 22 proc. Część najpopularniejszych modeli potaniała bardziej niż podczas wielu poprzednich edycji święta zakupowego.



Zebraliśmy najciekawsze okazje na inteligentne zegarki i smartbandy, które łączą świetną funkcjonalność, atrakcyjny design i ceny, obok których trudno przejść obojętnie. W zestawieniu znalazły się zarówno topowe modele dla wymagających, jak i tańsze propozycje dla osób zaczynających przygodę z inteligentnymi gadżetami.

REKLAMA

CMF by Nothing Watch 3 Pro za 339 zł (60 zł taniej)

CMF by Nothing Watch 3 Pro to propozycja dla osób, które lubią charakterystyczny, futurystyczny styl Nothing i chcą smartwatcha, który wyróżnia się na nadgarstku. Zegarek zachwyca jasnym ekranem AMOLED i solidną budową, więc świetnie sprawdza się zarówno na co dzień, jak i podczas aktywności fizycznych. Wygodne rozmowy Bluetooth i wytrzymała bateria (do 13 dni) czynią z niego idealnego towarzysza na wyjazdy i intensywne dni. Dzięki obniżce ceny o 60 zł, CMF by Nothing Watch 3 Pro to jedna z ciekawszych alternatyw dla osób zmęczonych typowymi smartwatchami.

CMF by Nothing Watch 3 Pro za 339 zł

SPRAWDŹ OFERTĘ CMF by Nothing Watch 3 Pro x-kom

Xiaomi Smart Band 10 Ceramic Edition za 189 zł (50,99 zł taniej)

Xiaomi Smart Band 10 Ceramic Edition to smartband dla osób, które nie przepadają za drogimi smartwatchami, ale chcą wygodnie śledzić zdrowie i aktywność. Duży ekran AMOLED i ponad 150 trybów sportowych pozwalają śledzić każdy trening z dużą dokładnością, a bateria działająca nawet 21 dni eliminuje konieczność częstego ładowania. To również idealna propozycja dla osób, które dopiero zaczynają swoją przygodę z elektroniką na nadgarstku i chcą urządzenia lekkiego, wygodnego i stylowego. W tej cenie trudno znaleźć bardziej opłacalną opaskę fitness.

Xiaomi Smart Band 10 Ceramic Edition za 189 zł

SPRAWDŹ OFERTĘ Xiaomi Smart Band 10 Ceramic Edition Media Markt

Apple Watch Series 10 42 mm za 1399 zł (200 zł taniej)

Apple Watch Series 10 to bezkonkurencyjny wybór dla posiadaczy iPhone’ów, którym niezbyt pasuje 2 tys. zł cena za generację 11. Smartwatch oferuje większy ekran, precyzyjniejsze czujniki i jeszcze lepsze funkcje zdrowotne niż poprzednie generacje. Zegarek wyróżnia się eleganckim wykonaniem z aluminium lub tytanu oraz bogatą paletą narzędzi treningowych, które motywują do codziennego ruchu. Dzięki integracji z ekosystemem Apple pozostajesz w kontakcie, słuchasz muzyki i kontrolujesz urządzenia domowe jednym ruchem nadgarstka. W tej cenie to zakup, nad którym użytkownicy iPhone’a naprawdę nie powinni się długo zastanawiać.

Apple Watch Series 10 42 mm za 1399 zł

SPRAWDŹ OFERTĘ Apple Watch Series 10 42 mm Media Expert

Garmin Vivoactive 5 złoty za 696,19 zł (201,81 zł taniej)

Garmin Vivoactive 5 to elegancki smartwatch bez kompromisów, którego Amazon przecenił aż o 22 proc. To model, który zachwyca rozbudowanymi funkcjami zdrowotnymi - od Body Battery, przez monitoring stresu, po szczegółową analizę snu. Ponad 30 aplikacji sportowych sprawia, że jest idealnym towarzyszem zarówno dla biegaczy, jak i osób ćwiczących rekreacyjnie. Codzienny raport zdrowotny i czytelny ekran AMOLED pozwalają szybciej zrozumieć potrzeby organizmu i lepiej planować dzień. W tej cenie trudno o bardziej wszechstronny zegarek dla osób wymagających czegoś więcej niż podstawowe smart funkcje, przy jednoczesnym wymogu stylowości.

Garmin Vivoactive 5 złoty za 696,19 zł

SPRAWDŹ OFERTĘ Garmin Vivoactive 5 Amazon

Garmin Lily 2 złoty za 919,32 zł (taniej o 58,68 zł)

Garmin Lily 2 to jeden z najbardziej kobiecych smartwatchy na rynku, a niewielka, ale wciąż atrakcyjna obniżka czyni go świetnym pomysłem na prezent. Lekka konstrukcja i stosunkowo mały ekran dodają mu elegancji, dzięki której wygląda jak biżuteria, a nie typowy gadżet sportowy. Mimo subtelnego wyglądu oferuje funkcje monitorowania zdrowia, takie jak Pulse Ox, Body Battery czy śledzenie snu, które pomagają zadbać o codzienny dobrostan. 18 trybów sportowych, w tym Dance Fitness, sprawia, że smartwatch świetnie wpisuje się w aktywny styl życia. W tej cenie to idealna propozycja dla osób ceniących styl i technologię w jednym.

REKLAMA

Garmin Lily 2 złoty za 919,32 zł

SPRAWDŹ OFERTĘ Garmin Lily 2 Amazon

REKLAMA

Malwina Kuśmierek 21.11.2025 14:36

Ładowanie...