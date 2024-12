Co na prezent dla dziecka pod choinkę? Oto co byśmy kupili naszym własnym pociechom

Fisher-Price Tablet Malucha „Ucz się i śmiej” to interaktywna zabawka edukacyjna zaprojektowana, aby zapoznać dzieci z literami, pierwszymi słowami, zwierzętami i nie tylko poprzez angażujące piosenki, zwroty i dźwięki. Zabawka posiada 28 łatwych do naciśnięcia przycisków "aplikacji", w tym 26 liter alfabetu, i wykorzystuje technologię "Poziomy nauki", aby dostosować zawartość do wieku dziecka, oferując trzy poziomy zabawy: Eksploracja dla dzieci w wieku 12 miesięcy i starszych, Zachęcanie dla dzieci w wieku 18 miesięcy i starszych oraz Naśladowanie dla dzieci w wieku 24 miesięcy i starszych. Tablet zawiera również kolorowe światełka, które "tańczą" w rytm muzyki. Zabawka do działania wymaga 3 baterii AA.