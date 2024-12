Najlepsze zestawy LEGO na Święta 2024. Tak się składa, że to idealny pomysł na prezent

Ten zestaw to prawdziwa gratka dla fanów NINJAGO! Wielofunkcyjny pojazd ninja to potężna maszyna z obracającymi się ostrzami, wyrzutniami pocisków i odłączanym motocyklem. W zestawie znajdziesz również minifigurki bohaterów NINJAGO, które mogą wsiadać do pojazdu i walczyć ze złoczyńcami. To idealny prezent świąteczny dla dzieci, które uwielbiają akcję i przygody.