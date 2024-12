Prezenty dla Niego - podpowiadamy, co kupić na świąteczny prezent dla Chłopaka w 2024

Wybór świątecznego prezentu dla chłopaka to często wyzwanie, nie z powodu budżetu czy różnicy zainteresowań, ale dlatego, że jest on "panem mam już wszystko". Najnowszy smartfon, tablet z wyższej półki, smartwatch kupiony podczas Black Friday, komputer do gier lub laptop do pracy, słuchawki, konsola do gier z bogatą biblioteką gier, liczne figurki przedstawiające ulubione postaci z popkultury, czytnik e-booków i wiatraczek USB pokazujący godzinę. A no i pewnie w zeszłym tygodniu kupił sobie tabliczkę ulubionej czekolady.



Ja też musiałam obdarować facetów, którzy nie tylko mają już wszystko, ale także w dni poprzedzające święta kupili sobie coś, co planowałam im kupić. By ułatwić ci to zadanie, przygotowałam listę, w której znajdziesz coś dla nawet najtwardszego pana "mam już wszystko" i posortowałam od najniższej do najwyższej ceny.