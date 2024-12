Seniorzy też czekają na Mikołaja. Oto nasze propozycje prezentów

To wyjątkowy smartwatch na polskim rynku. Dzięki specjalnej pompowanej opasce działa tak jak prawdziwy ciśnieniomierz i do tego ma certyfikację medyczną, co gwarantuje dokładność pomiarów. Przełomem jest możliwość włączenia pomiaru ABPM, czyli procedury, która ma na celu dokładne zbadanie naszego ciśnienia. Zegarek przez co najmniej 24 godziny wykonuje przynajmniej 20 pomiarów ciśnienia, w tym 7 w ciągu nocy. W ciągu dnia mierzenie odbywa się co 15 lub 30 minut (ustawiamy to samodzielnie). Na pewno słyszeliście o ABPM, tylko znacie ją pod inną nazwą - holter ciśnieniowy. Wynik jest bardzo dokładny i pozwala na kompleksową ocenę ciśnienia krwi w różnych sytuacjach i porach dnia, co daje pełny obraz stanu zdrowia pacjenta.