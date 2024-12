Tu znajdziesz pomysły na prezenty dla Nastolatka. Oto co wybrać na święta 2024

Na tylnym panelu znajdują się trzy aparaty: główny 50 Mpix, szeroki 12 Mpix i makro 5 Mpix, a na przodzie jest 32-megapikselowy moduł do zdjęć selfie. Taki zestaw zapewni dobrą jakość wykonywanych zdjęć oraz nagrań, co w erze popularności pionowego wideo i TikToka jest naprawdę ważne. Samsung Galaxy A55 ma do dyspozycji akumulator o pojemności 5000 mAh - po całym dniu w szkole - zakładając, że nastolatek korzysta z urządzenia tylko na przerwach, baterii powinno wystarczyć do końca dnia.