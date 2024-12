Samsung chce, abyś miał na czym słuchać. Dorzuca słuchawki to świetnego smartfona

Można pozwolić sobie na przeczekanie, ponieważ na kupno jest naprawdę dużo czasu – akcja wystartowała 2 grudnia i potrwa aż do 29 grudnia 2024 roku. Następnie maksymalnie do 5 stycznia 2025 roku urządzenie musi być aktywowane – uruchomione w Polsce z aktywną kartą SIM. Po zakupie telefonu słuchawki Buds 2 Pro nie lądują automatycznie w koszyku, a użytkownik będzie musiał się o nie "upomnieć", logując się (może być potrzebne utworzenie konta) do aplikacji Samsung Members i wypełniając formularz zgłoszeniowy do 12 stycznia 2025 r.