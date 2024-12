Kupił telefon z drugiej ręki i przekonał się, jak beznadziejnie można podrobić Galaxy S24 Ultra

I co tu dużo mówić - jeżeli nie posiada się oka wprawnego na tyle, by zauważyć, że interfejs jedynie naśladuje samsungowe One UI ( i to nawet nie w jego najnowszej wersji) lub nie posiada się wiedzy na temat domyślnych aplikacji w smartfonach Samsung, to o braku autentyczności będzie świadczyć aplikacja do aktualizacji oprogramowania. Bo ta nazywa się "Wireless Update", w interfejsie posiada informację "Potrząśnij, aby zaktualizować" oraz informuje, że aby dokonać aktualizacji oprogramowania, należy wprowadzić urządzenie do trybu Odzyskiwania.