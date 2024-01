Jak wygląda podrobiony iPhone? Internauta pokazał nietrafiony prezent

Więc właśnie dostałem tego nowego iPhone'a 14 Pro Max i pierwsze rzeczy, które zobaczyłem po jego konfiguracji, to to, że czas i procent baterii nie są wyrównane na górze, a kiedy wszedłem do sklepu z aplikacjami (bez konta), odkryłem, że aplikacje mają "apk" na końcu. Potem pomyślałem, by spojrzeć na najnowszą aktualizację iOS i odkryłem, że nie jest to najnowsza, nawet jeśli mówi, że jest najnowsza (najnowsza wersja iOS to 17.21). I nie mogę zaktualizować telefonu nawet za pomocą komputera ręcznie, co mam zrobić?