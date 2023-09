Pliki APK - czym są i jak z nich korzystać?

Choć system Android kojarzy nam się przede wszystkim z urządzeniami z ekranem dotykowym, to z systemem Microsoft Windows (i właściwie każdym innym dotychczas opracowanym) dzieli ważną cechę: posiada własny typ plików pozwalający na instalacje aplikacji. W Windowsie jest to EXE, a w Androidzie - APK. W tym artykule wyjaśnimy wszystko, co powinieneś wiedzieć o plikach APK w Androidzie.