Jak usunąć wirusa z telefonu? Jak się go pozbyć za darmo?

Trojany to powszechna nazwa większej grupy złośliwego oprogramowania, do której należy kilka kategorii szkodliwego oprogramowania, w tym m.in. trojan-banker (zaprojektowane do wykradania danych kont bankowych), trojan-dropper (stworzone do instalowania na urządzeniu innych wirusów) czy trojan-sms (odczytujące dane kontaktów i SMSy użytkownika, a także wysyłające wiadomości SMS na płatne numery premium).