Testuję już Threads. To ten „Twitter” od Facebooka, który w sumie jest Instagramem, ale bez zdjęć. Czy coś

Po zakończeniu tworzenia profilu zyskujemy pełny dostęp do Threads. Jeżeli kiedykolwiek korzystałeś z Twittera, to w interfejsie odnajdziesz się natychmiast, bowiem jest on jawną kalką tego co oferuje nam serwis Elona Muska.



Interfejs podzielony jest na pięć sekcji: stronę główną - feed z najnowszymi wątkami opublikowanymi przez obserwowane przez nas profile (lub całkowicie losowymi jeżeli nie obserwujemy nikogo), wyszukiwanie profili (nie można wyszukiwać wątków ani komentarzy), sekcję z tworzeniem wątków, Aktywność - centrum powiadomień oraz twój własny profil zawierający skrót do ustawień konta i edycji profilu.