Aplikacje do rozpoznawania grzybów. Te apki to pozycja obowiązkowa w telefonie grzybiarza

Choć aplikacje do rozpoznawania grzybów są niezwykle przydatne i tworzone w dobrej wierze - zwykle od grzybiarzy dla grzybiarzy, to nie są one wolne od błędów. Należy z uwagą zbierać grzyby i omijać gatunki, których - nawet po zajrzeniu do atlasu - nie jesteś pewien. Szczególną ostrożność należy zachować w przypadku aplikacji, które rozpoznają grzyby, gdyż wynik identyfikacji zależy od jakości i czytelności zdjęcia.