Jaki smartfon do 1000 zł? Ranking 2023

Kosztuje tysiąc złotych, a wygląda jak iPhone – prawda, że to niezła zachęta? Ze sprzętów Apple'a skopiowano Dynamiczną Wyspę. Realme nie tylko pokłoniło się gigantowi (wszak naśladownictwo jest najwyższą formą uznania), ale dodało coś od siebie, sprawiając, że C55 to naprawdę ciekawy wybór do 1000 zł. Mowa tu pamięci wewnętrznej wynoszącej 256 GB, przebijającej pod tym względem nawet topowe smartfony. Wystarczy dodać, że iPhone 14 czy Samsung Galaxy S23 w swych bazowych wersjach mają "tylko" 128 GB. Do tego dochodzi 8 GB pamięci RAM i 64-megapikselowy aparat główny.