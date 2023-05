Nowe smartfony Infinix z szybkim ładowaniem i dźwiękiem od JBL. Kupisz?

Póki co nie znamy oficjalnych polskich cen urządzeń, ale smartfony nie powinny być drogie. Podstawowy Infinix Note 30 za granicą ma kosztować 230 dolarów (ok. 960 złotych), a cena modelu Pro nie powinna przekroczyć 300 dolarów (ok. 1250 zł). Po dodaniu wszelkich podatków niewykluczone, że Infinix Note 30 będzie kosztował ok. 1500 zł, a Note 30 ok. 1200 zł w naszym kraju.